ساختاراداری جهادکشاورزی تناسبی با نیاز فعلی کشاورزان ندارد/ علم را به مزرعه ببریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خرد ظهر دوشنبه در همایش بزرگداشت هفته پژوهش اظهار داشت: خوشبختانه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی شاهد فعالیتهای پژوهشی بسیاری هستیم که بخشی به صورت اجرایی و برخی در مقطع ایده باقی مانده است.

وی با اشاره به ایستگاههای تحقیقاتی در فارس بیان کرد: ما در یافته های تحقیقی کسری نداریم و نیاز به برنامه جامع اطلاعاتی در دو سیستم نظام اطلاعاتی و دانش اجرایی کشاورزی داریم تا بتوان یافته های تحقیقی را به جامعه هدف برسانیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ابراز داشت: سیستم اداری ما نیاز به تغییر و متناسب شدن با کشاورزان دارد و باید بتوان یافته های تحقیقاتی را بصورت روان در اختیار کشاورزان گذاشت.

خرد اضافه کرد: باید ساختار به گونه ای تعریف شود که در کنار کشاورزان یک محقق و کارشناس معین شود تا بتوان خدمات بهتری ارائه دهیم.

وی تصریح کرد: الگوی مدیریتی باید از مرزهای سیاسی به مرزهای حوزه آبخیز و مدیریتی تغییر داده شود و مدیریت دشتها مورد توجه قرار گیرد.

علم را به مزرعه ببریم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: دانش کشاورز در رشد تولید بسیار موثر است و با برنامه ریزی های مناسب باید علم را به مزرعه ها انتقال دهیم تا شاهد افزایش هرچه بیشتر تولید و کاهش صدمات باشیم.

خرداضافه کرد: علم به مزرعه به خوبی انتقال پیدا نکرده و نیاز به سیستم مدیریت دانش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی دیده می شود تا بتوان با مدیریت صحیح علم را به مزرعه های فارس ببریم.

وی اعلام کرد: درچند سال اخیر شاهد ایجاد نوپذیری در بین کشاورزان بوده ایم و خوشیختانه آنها به سمت یافته های جدید گرایش پیدا کرده اند اما سیستم ما به گونه ایی نیست که بتواند ارتباط 100 درصد با آنها برقرار کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: امروز کلیه اطلاعات مزارع استان فارس به صورت سریع و کامپیوتری در دسترس است و محققین و مسئولین باید به کمک این اطلاعات مکانی و توصیفی براحتی مشکلات را پیدا و حل کنند.

خرد با تاکید بر استفاده از بانک اطلاعاتی اظهار داشت: در واحدهای تولیدی نیز امروزه توانستیم اطلاعات مناسبی استخراج کنیم و به راحتی ضعف و قوتها را نشان دهیم.

وی اضافه کرد: با استفاده از بانک اطلاعاتی می توان مشکلات را پیدا و به افزایش تولید و ارتقاء بهره وری کمک کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: موسسات و مراکز تحقیقاتی بخش کشاورزی فارس فعالیتهای موثری داشتند و آنالیزهای گزارشی و گواهی های صادره آنها در خارج ایران نیز مورد تائید است.

خرد با اشاره به اینکه رشد صادرات در بخش کشاورزی بخاطر فعالیت محققان است گفت: در حوزه تولید گامهای موثری برداشته اما این تمام راه نیست و برای رسیدن به قله مدنظر باید به کمک بانک اطلاعاتی تک تک مزارع را مدیریت کنیم.