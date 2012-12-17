9 دی حماسه ای مردمی و پایانی بر فتنه های دشمنان علیه نظام بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فرضی ظهر دوشنبه در مراسم هماهنگی برنامه بزرگداشت 9 دی ماه در استان کردستان اظهار داشت: حضور مردم در صحنه های مختلف به پشتوانه اصلی در راستای اقتدار نظام اسلامی تبدیل شده است و حضور مردم در حماسه 9 دی ماه پایانی بر فتنه های دشمن علیه نظام اسلامی بود.

وی ادامه داد: حضور مردم در حماسه 9 دی ماه ثابت کرد که هر زمان که به حضور و وجود مردم در صحنه در راستای دفاع از نظام اسلامی نیاز باشد آنها بدون توجه به مسائل حاشیه ای در صحنه حاضر می شوند و به همین دلیل نیز دشمن تاکنون از رسیدن به اهدف شوم خود در راستای مقابله با نظام اسلامی با شکست مواجه شده است.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به قرارگرفتن سالروز حماسه 9 دی ماه در ماه صفر در سال جاری عنوان کرد: باید برنامه ریزی های صورت گرفته به گونه ای باشد که شرایط این مناسبت نیز در آن لحاظ شود و برنامه های بهتری در دستور کار مسئولان و متولیان آن قرار گیرد.

وی در پایان خواستار بسترسازی برای حضور بیشتر مردم در این حماسه شد و گفت: حضور مردم کردستان در صحنه های این چنین قابل توجه بوده و انتظار می رود که بار دیگر در سالروز حماسه 9 دی شاهد حضور قابل توجه و گسترده اقشار مختلف مردم استان در صحنه باشیم.

سرپرست معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: آموزش و پرورش در سراسر استان آمادگی لازم برای مشارکت در برگزاری این مراسم را دارد و در خود اداره کل نیز برنامه ریزی های لازم برای برپایی مراسم های متعدد در مدارس صورت گرفته است.

در بخش دیگری از این نشست نمایندگانی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، صدا و سیمای مرکز کردستان، فرمانداری سنندج، کمیته امداد و سپاه بیت المقدس کردستان نیز به بیان دیدگاه های خود در راستای برگزاری هرچه بهتر این برنامه پرداختند.