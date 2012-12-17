دغدغه سپاه تأمین و حراست از منافع نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه پرسمان دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی ساری اظهار داشت: وقتی در قانون تعیین شده که سپاه باید از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کند، این قابل تعریف و تفکیک است.
وی افزود: اگر ببینیم دشمن عرصه فرهنگی را هدف قرار داده، قطعا در آن عرصه ورود پیدا میکنیم و گاهی به کمک دستگاههای متولی می آییم.
وی با اشاره به اینکه اکنون در غرب کشور با اشرار می جنگیم، ادامه داد: وقتی دانشمندان ما ترور میشوند، سپاه مسئولیت می پذیرد و وارد میشود.
فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: در هر مسئله ای که سپاه احساس کند منافع انقلاب اسلامی در خطر است، وارد میدان می شود.
شاهچراغی با بیان اینکه احساس کردیم در سیل بهشهر نیاز است که وارد شویم، گفت: روزانه 700 تا 800 نفر از بسیجیان چکمه پوشیده و کار میکردند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سیاستهای کلی سپاه توسط خود سپاه تدوین میشود یا رهبری، اظهار داشت: سیاستهای کلی نظام توسط رهبری تعیین میشود.
شاهچراغی اضافه کرد: وقتی سیاستها در ردههای پایین تر به ماموریت تبدیل می شود، این ماموریت ها را در سپاه، خودمان تنظیم میکنیم.
وی با بیان اینکه سپاه جزو معدود سازمانهایی است که برنامه 20 ساله دارد، متذکر شد: ما برنامه پنج ساله و برنامه سالانه و حتی برنامههایی در سطح پایگاههای مقاومت با برنامه تعیین تکلیف شده داریم.
ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: سپاه پاسداران همواره برای تامین منافع نظام بعنوان یک دغدغه، در عرصه های مختلف حضور پررنگی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه پرسمان دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی ساری اظهار داشت: وقتی در قانون تعیین شده که سپاه باید از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کند، این قابل تعریف و تفکیک است.
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