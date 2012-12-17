مرکز خدمات فناوری گلستان نیازمند تقویت است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از نمایشگاه هفته پژوهش گلستان اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی باید بتواند با فعال سازی دفاتر مستقر در این مرکز زمینه های ارتباط مراکز مشاوره ای با بخش صنعت را بیش از گذشته فراهم کند.

وی تصریح کرد: فعالیت این مرکز باید به گونه ای باشد که نیازهای صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی را در حوزه مشاوره و راهنمایی فراهم کند.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان نیز گفت: شرکت شهرکهای صنعتی در راستای اهداف حمایتی خود و به منظور هم افزایی صنایع کوچک استان و ارتباطات بین المللی این بخش اقدام به طراحی مرکز کسب و کار شهرک صنعتی آق قلا کرد.



نیما بیرودیان افزود: با ایجاد این مرکز و ترویج فرهنگ مشاوره، دستیابی به آخرین فنون و تکنولوژی های روز دنیا با حضور متخصصین مربوطه مهیا و به دنبال آن ایجاد فرصت های شغلی مفید و لازم برای توسعه صنعتی استان فراهم شده است.



وی اظهار داشت: این مرکز با هدف ارتقاء و بهینه سازی بنگاه های صنعتی و بهبود توان رقابتی آنها در بازارهای ملی و بین المللی ، همچنین ارتقاء فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای و بکارگیری صحیح توان خدمات فنی و مهندسی در حل مشکلات آنها فعالیت می کند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان با اشاره به انعقاد تفاهمنامه پژوهشی با صدا و سیمای استان گفت: این تفاهم نامه در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و با هدف گسترش فرهنگ مصرف کالای داخلی و کمک به فروش محصولات تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی منعقد شده است.



وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه، واحد تولیدی می توانند تا پایان سالجاری از تخفیفات درنظر گرفته شده برای معرفی محصولات تولیدی خود از شبکه سیمای استانی و شبکه سراسری برخوردار شوند.



به گفته وی خدمات ارایه شده به واحدهای تولیدی شامل تیزر تلویزیونی و رادیویی، نشان آگهی، رپرتاژ آگهی و زیرنویس است.



بیرودیان ادامه داد: واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان گلستان در صورت تمایل می توانند پس از اخذ معرفی نامه از شرکت شهرکهای صنعتی از تخفیفات درنظر گرفته شده استفاده کنند.