تمام جاده های اصلی میانه راهگشایی شده اند

تقی خلفاپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: بارش شدید برف در شهرستان میانه که از شب گذشته شروع شده بود در ساعات اولیه امروز منجر به بسته شدن تعدادی از راه های اصلی این شهرستان شد.
وی افزود: بعد از چندین ساعت تلاش نهادهای ذیربط هم اکنون تمامی محورهای مواصلاتی اصلی این شهرستان باز است .
فرماندار میانه ادامه داد: در این عملیات بیش از 40 دستگاه سنگین اقدام به انجام عملیات برف روبی کردند که گشت های بازرسی فرمانداری این شهرستان نیز بر فعالیت آن ها نظارت دارند.
خلفاپور با بیان اینکه بیشتر مسیرهای فرعی این شهرستان و هم چنین مسیرهای روستایی مسدود هستند گفت: طبق اولویت بندی هایی که بازرسان کرده اند باز کردن راه ها طبق همان اولویت بندی در حال انجام است.
وی همچنین از هم استانی ها خواست در صورت امکان از انجام مسافرت های غیر ضروری خودداری کرده و حتما وسایلی نظیر زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
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