به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نامداری صبح دوشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران نمونه استان لرستان با اشاره به فعالیت نظام ملی نوآوری اظهار داشت: این نظام در سال 1997 شروع به کار کرد این در حالیست که پیش از آغاز این نظام کشورها برنامه های پژوهشی خود را بر اساس کپی برداری انجام می دادند.

وی با بیان اینکه با تدوین این نظام هر کشور متناسب با ساختارهای فرهنگی، وضعیت صنعت و بازار و ... خود اقدام به پیاده سازی این نظام کرد، افزود: به تبع در قالب این نظام ملی نوآوری در استانها نیز شورای پژوهش در استانهای مختلف راه اندازی شد.

معاون پژوهشی دانشگاه لرستان با اشاره به اهداف تدوین نظام ملی نوآوری گفت: توجه به بازارها، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، دانشگاهها، ایده ها و ... هدف اصلی تدوین نظام ملی نوآوری بوده است.

نامداری تصریح کرد: چشم انداز نظام ملی نوآوری در ایران این است که در آینده نزدیک جزء 10 کشور اول دنیا در زمینه کارهای علمی باشیم.

وی با اشاره به وضعیت کارهای پژوهشی و علمی در کشور بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از پژوهش های ما در کشور هم پوشانی دارند و به جز صرف هزینه های کلان فایده دیگری ندارند.

معاون پژوهشی دانشگاه لرستان با تاکید بر هدفمندی و مدیریت کارهای پژوهشی در کشور ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر پایگاه مدیریتی خاصی برای کارهای پژوهشی در کشور وجود ندارد.

نامداری با تاکید بر وارد کردن علم جدید از کشورهای دیگر توسط دانشگاهها عنوان کرد: در این راستا باید با استفاده از تکنولوژی روز دنیا طرحهای پژوهشی خود را به صورت بومی در کشور اجرا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و بنگاههای اقتصادی با یکدیگر ارتباط بیشتری داشته باشند تصریح کرد: این ارتباط و هماهنگی در قالب خوشه های صنعتی در کشور ایجاد شود.

معاون پژوهشی دانشگاه لرستان ادامه داد: در حال حاضر کشور ما نیازمند خوشه های صنعتی است.

نامداری همچنین از میزان بودجه پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه بودجه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی لرستان بسیار محدود است و این امر موجب عدم پویایی پژوهش می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه دانشگاهها تهی از بودجه پژوهشی هستند ادامه داد: در این راستا بر اساس قانون بودجه سال 91 همه دستگاههای اجرایی موظف هستند که که نیم تا سه درصد از اعتبارات خود را به استثنای اعتبارات فصول خود برای انجام امور پژوهشی هزینه کنند ولی متاسفانه این امر توسط دستگاههای اجرایی استان مورد توجه قرار نمی گیرد.

معاون پژوهشی دانشگاه لرستان با تاکید بر اینکه پژوهش یک نیاز برای استان محسوب می شود تصریح کرد: همچنین جزیره ای و جداگانه عمل کردن دانشگاهها یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه پژوهش استان است.

نامداری با تاکید بر ترکیب دانشگاهها در زمینه های مختلف پژوهشی بیان داشت: در این راستا شبکه های علمی دانشگاهی در راستای ساماندهی پژوهشها در دانشگاه لرستان راه اندازی شده است.