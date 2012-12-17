به گزارش خبرنگار مهر مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صبح امروز دوشنبه 27 آذر با حضور سید محمدحسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدباقر خرمشاد، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حسینیه الزهرای این سازمان برگزار شد.

خرمشاد در این مراسم در سخنانی با اشاره به نیاز قابل توجه کشورهای جهان به موضوع پژوهش‌های راهبردی گفت: اگر هر کشوری بدون پژوهش در مسیری گام بردارد، نمی‌تواند مطمئن باشد که مسیری که در آن قدم گذاشته صحیح است.

وی با اشاره به سازمان متبوع خود گفت: لازمه حضور یک سازمان بهینه در کشور، انجام پژوهش در آن سازمان برای استفاده همگانی است. در کشور ما به طور معمول احزاب پایایی و پویایی ندارند و رجال سیاسی هم به صورت آکادمیک تحصیلات سیاسی نداشته‌اند؛ لذا به شدت احساس نیاز می‌کنند که مواد اولیه‌ای برای استفاده‌شان وجود داشته باشد که این ماده اولیه تنها از طریق پژوهش تامین می‌شود.

خرمشاد افزود: یکی از وظایف سازمانی ما رصد رویدادهای فرهنگی در کشورهای محل ماموریت است و البته وظایفی را هم در درون کشور داریم. در شرایط کنونی، پدیده بیداری اسلامی رخ داده است که یکی از اثرات آن حضور دوباره جریان‌های اسلامی در قدرت است. ممکن است میان ما و جریان‌هایی مثل اخوان المسلمین که تاکنون رابطه خوبی باهم داشته‌ایم، در این مسیر تقابل‌هایی به وجود آید و در همین رابطه ممکن است فردی از ما سئوال کند که اخوان المسلمین چیست؟ چه می‌کند و برای هر فرقه از آن باید چه برخوردی داشت؟ ممکن است پرسیده شود پس از این‌ همه تلاش برای صدور اسلام و انقلاب اسلامی با جریان‌های فعلی منطقه باید چطور مواجه شد و اینجاست که پژوهش اهمیت خودش را نشان می‌دهد و لازمه سازمان ما هم در این میان تقویت پژوهش و ساده عبور نکردن از کنار واقعیت‌های هرچند کوچک است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه با اشاره به استفاده از ابزار نوشتن برای تدوین استراتژی فرهنگی کشور گفت: استراتژی را باید بر مبنای هست‌ها و بایدها نوشت. بایدهای ما قانون اساسی است که وقتی از آسمان به روی زمین می‌آید به کمک هست‌های ما خود را نشان می‌دهد و این هست‌ها در قلم‌ها و سینه‌های رایزنان فرهنگی نهفته است و به کمک همین سرمایه است که باید استراتژی‌مان را بنویسیم.

خرمشاد ادامه داد: در کشوری که دو میلیون دانشجوی علوم انسانی دارد، اگر خیلی خوب به پژوهش اعتنا کنیم، سالانه شاید هشت یا 9 پایان‌نامه خوب هم تدوین ‌شود که اگر این اتفاق رخ دهد، من اعلام می‌کنم که آماده جذب صاحبان آنها در سازمان هستم.

وی در ادامه کارهای آغاز شده در مسیر پژوهش در کشور را آغاز یک راه طولانی عنوان کرد و گفت: کشور ما در حال رشد و گسترش روابط خود با جهان است. کار دولتی هم در این زمینه جواب نمی‌دهد. پس راهی نیست جز توسعه بخش خصوصی و این بخش هم به ناچار برای توسعه خود باید از مرزهای ما بیرون برود و این برون روی نیاز به اطلاعاتی دارد که تنها با پژوهش حاصل می‌شود. الان یکی از نقاط قوت کشور ترکیه نسبت به ما این است که توانسته شرکت‌های خصوصی‌ خود را بر این مبنا ساماندهی کند؛ در حالی که در زمان شروع آنها به این کار ما از آنها جلوتر بودیم.

خرمشاد همچنین دانستنی‌های یک رایزن فرهنگی را گنج نهفته‌ای عنوان کرد که در اختیار اوست و گفت: باید بتوانیم از این گنج به عنوان یک سرمایه در گردش بهره ببریم و آن را به صورت متون فارسی در دسترس خودمان تبدیل کنیم و پس از آن هم متون خودمان را ترجمه و به خارج از مرزهایمان ارائه کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: جایگاه ما در کار اتفاق می‌افتد و نه در قانون. ما اتاق فکر و ایده در کشور کم نداریم، بلکه در اجرایی شدن این موضوع دچار نقص هستیم که امیدوارم در این موضوع هم به نتیجه لازم دست پیدا کنیم.