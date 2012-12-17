فرهنگ دینی در اولویت کارهای فرهنگی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید توکلیان صبح دوشنبه در نشست با مبلغان و فعالان تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی اظهار داشت: فلسفه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ها این است که مبلغان را ساماندهی کند تا آنها وظایف تبلیغی خود را به خوبی انجام دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه فرهنگ دینی باید در اولویت کارهای فرهنگی قرار گیرد، افزود: بخش عمده‌ای از بودجه فرهنگی به بخش‌هایی اختصاص می‌یابد که اصلاً ربطی به امور فرهنگی ندارد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی اضافه کرد: بخش‌های مختلف باید تلاش کنند تا طلاب و روحانیون فکر و ذهن خود را در راستای تبلیغ به‌کار گیرند.

وی حضور روحانیون را در روستاها موثر دانست و با تاکید بر لزوم تلاش برای فراهم‌سازی این شرایط، بیان داشت: سطح علمی جامعه افزایش یافته و به همان نسبت کار مبلغان سخت‌تر شده است و اکنون یک مبلغ باید تمام وقت خود را صرف مطالعه و تحقیق و ارائه مناسب و به روز آن کند.

وی با این کمبود بودجه فرهنگی این مهم با مشکلات عدیده ای مواجه شده است.

وی با اشاره به این که امروز یکی از رسالت‌های مهم این اداره، تبلیغ دین است، ادامه داد: درباره کمبود بودجه که تمام نهادهای دینی و فرهنگی کشور را تهدید می کند و مناطق محروم نیاز به حمایت دارند اما مشکلات مالی مزید بر علت شده تا اداره تبلیغات شهرستان دشتی برای بازدید از روحانیون مناطق محروم با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود.

حجت الاسلام توکلیان تصریح کرد: باید از بخش فرهنگی دینی حمایت شود زیرا در هر نقطه‏ ای که مبلغان دین و حوزه رفته‌اند، اثرات موثر و سازنده خود را در حوزه های مختلف، به جای گذاشته‌اند.