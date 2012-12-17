یزد میزبان پنجمین کنگره بین المللی تولید مثل در یزد خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد عبدلی پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: این کنگره با حضور اساتیدی از آلمان، دانمارک، هلند، ایران، یونان و حدود 10 کشور دیگر جهان در روزهای پایانی فروردین ماه به مدت سه روز در بیمارستان شهید صددوقی یزد برگزار می شود.
عبدلی افزود: در این کنگره روش های جدید لقاح آزمایشگاهی، تکنیک های قابل استفاده در آزمایشگاه ها بررسی می شود و مقالاتی با محورهای فیزیولوژی و تولیدمثل، ایمونولوژی مرتبط با تولیدمثل، اپیدمولوژی باروری، متدهای تشخیصی، آندرولوژی، تکنیکهای کمک درمانی در ناباروری، ژنتیک تولیدمثل، بیماریهای شغلی و ناباروری، اهدای جنین و تخمک، استفاده از قرص های ضدباروری و ... در آن ارائه می شود.
عبدلی عنوان کرد: گروه هدف این کنگره، متخصصان زنان و نازایی، اورولوژی، متخصصان طب تولیدمثل، جنین شناسان، متخصصان ژنتیک، ایمونولوژی، سلولهای بنیادی، پزشکان عمومی، دامپزشکان، پرستاران و ... هستند.
وی یادآور شد: علاقمندان به شرکت در این کنگره میتوانند آثار و مقالات خود را در محورهای یاد شده تا پایان دی ماه سال جاری به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.
عبدلی عنوان کرد: علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به آدرس www.yazd-rsi.ir مراجعه کنند.
وی اظهار داشت: این کنگره به طور کامل به زبان انگلیسی برگزار میشود و برای شرکت کنندگان امتیاز بازآموزی دارد.
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