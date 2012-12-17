وحدت حوزه و دانشگاه عامل هراس دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در نشست صمیمی با اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران اظهار داشت: وحدت حوزه و دانشگاه دشمنان را به هراس می‌ اندازد و بر همین اساس آنان از هیچ کوششی در ضربه زدن به مکتب اسلام دریغ نمی‌ کنند.



وی با اشاره به نقش حوزه و دانشگاه در اسلامی کردن دانشگاهها، افزود: اسلامی شدن دانشگاهها پدیده جدیدی نیست، این

مسئله از ابتدای پیروزی انقلاب مطرح بوده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: دشمن تا امروز با تحریم و جنگ نرم نتوانسته به اهداف شوم خود برسد و بر همین اساس جوانان و قشرهای فرهیخته را هدف قرار داده و می‌خواهد با تفرقه بین دو قشر حوزه و دانشگاه به اسلام ضربه بزند.



طبرسی یادآور شد: هرگاه در جامعه‌ ای تفکرات اسلامی و قرآنی حاکم باشد، دشمنان نخواهند توانست به اهداف شوم خود برسند.



وی گفت: جهت حفظ و نگهداری اسلام و انقلاب وحدت حوزه و دانشگاه الزامی است.



امام جمعه ساری از مسئولان خواست بیشترین جلسات و نشست ها را با دانشجویان و دانشگاهیان ترتیب دهند زیرا که این قشر از جامعه کار ساز و تعیین کننده سرنوشت کشور هستند.



طبرسی تصریح کرد: در یک دانشگاه اسلامی استادی که تدریس می‌کند باید با اصول و مکتب اسلامی و عمل به آن آگاهی کامل داشته باشد.

این مقام مسئول اظهار داشت: انقلاب اسلامی تنها فرصتی است که نیازهای بشری را در قالب آموزه‌های دینی و فرهنگ علوم قرآنی برای رسیدن به سوی کمال و خوشبختی ترسیم کرد.