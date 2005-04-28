واشنگتن تايمز: آمريكا خواهان گسترش روابط نظامي با تركيه است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، اريك ادلمان سفير آمريكا در تركيه اعلام كرد روابط ميان آنكارا و واشنگتن و اتحاد اين دو داراي تاريخچه اي 50 ساله است.

وي افزود: آمريكا تمايل دارد با تركيه به عنوان يكي از كشورهاي قدرتمند ناتو گفتگو كند. ما مي خواهيم روابط نظامي خود را با تركيه افزايش دهيم و نيروهاي هوايي تركيه را مدرن نماييم.

سفير آمريكا در سازمان ملل ضمن اظهار اميدواري نسبت به ادامه روابط آمريكا و تركيه، اظهار داشت: از 15 سال پيش تا كنون روابط نظامي آمريكا و تركيه به شكل مطلوبي پيش رفته است. تركيه نيز به ادامه روباط با آمريكا علاقمند است.

اين در حالي است كه جري جونز ندير كل صنعت هوا و فضاي تركيه اظهار داشت: از زماني كه هوايپماهاي اف 16 به تركيه ارسال شد روابط تركيه و آمريكا بهبود يافت.

وي اعلام كرد: اما به نظر نمي رسد هم اكنون تركيه بار ديگر تمايل داشته باشد اف 16 خريداري كند.

اين در حالي است كه وجدي گونول وزير دفاع تركيه به تازگي نيز اعلام كرد مجموعه نظامي "لاكهيد مارتن" آمريكا وابسته به پنتناگون به زودي كار نوسازي جنگنده هاي اف 16 در دسترس ارتش تركيه را درچارچوب قرارداد يك ميليارد و يكصد ميليون دلاري كه ميان تركيه و آمريكا به امضا رسيده، برعهده خواهد گرفت.



