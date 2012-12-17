پایگاه اورژانس برای مسکن مهر استان البرز در نظر گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش سلیمی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم سمپوزیوم بررسی آسیب های ناشی از حوادث و راهکارهای پیشگیری برای رسیدن به جامعه ای ایمن که در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، با تاکید بر اینکه پایگاه اورژانس باید برای مسکن مهر استان البرز در نظر گرفته شود، اظهار داشت: در خصوص مسکن مهر از هم اکنون آماده هستیم تعداد پایگاه ها را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه البرز به عنوان آخرین استان ویژگی های خود را دارد، اضافه کرد: یکی از بزرگترین ویژگی البرز افزایش رشد جمعیت و مهاجرت، حضور قومیت های مختلف، جاده های بزرگ مختلف، دو آزاد راه کرج به تهران و کرج به قزوین که بزرگترین آزاد راه در خاورمیانه است.

وی گفت: کرج به چالوس تنها جاده کشور است که یکطرفه می شود و بحث زوج و فرد آن مطرح است و شانه خاکی ندارد.

پایگاه های اورژانس البرز باید افزایش یابد



سلیمی افزود: در سال 86 ماموریت های ما حدود پنج برابر شده است و در سال 86 حدود 14 پایگاه داشتیم که هم اکنون به 36 پایگاه رسیده است و باید بیشتر شود.

وی اظهار داشت: استفاده از تمامی نیروهای امدادی در سطح استان می تواند خیلی کمک کننده باشد، اعتبارات در حوزه ملی و بحران باید در نظر گرفته شود.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان البرز تصریح کرد: فوت در محل یک درصد، لغو ماموریت 20 درصد، درمان در محل 14 درصد و اعزام به بیمارستان 65 درصد بوده است.