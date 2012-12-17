بخش جدید دیالیز صفاقی بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر واحد دیالیز صفاقی شرکت داروسازی ثامن اظهارکرد: بخش دیالیز صفاقی بیمارستان دکتر شیخ مشهد یکی از فعالترین بخش های دیالیز صفاقی کودکان در سطح کشور است، که با امکانات لازم و در حد استانداردهای بین المللی افتتاح شد.

مهدی پور فتح الله ادامه داد: بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد جزو بیمارستانهای ممتاز و فوق تخصصی کودکان در سطح کشور است و اهمیت وجود بخش دیالیز صفاقی کودکان با امکانات ویژه در این بیمارستان از ضروریات انکار ناپذیر در این مورد است.

پور فتح الله اضافه کرد:با افتتاح این بخش، والدین کودکان بیمار و نیازمندی که محتاج به روش درمانی جایگزین کلیه هستند، در سنین مختلف تا سن حدود 12 سالگی می توانند در این بخش آموزشهای لازم را فرا گیرند و در منزل و درمحیطی آرام و دلنشین به ادامه درمان تحت نظر پزشکان و پرستاران مربوطه بپردازند.

مدیر واحد دیالیز صفاقی شرکت داروسای ثامن تصریح کرد:شرکت داروسازی ثامن تمامی مایحتاج بخشهای دیالیز و بیماران نیازمند را اعم از محلولهای مورد نیاز و تجهیزات جانبی مربوطه را حتی تا درب منزل آنان بصورت خدمات رسانی ارائه می کند.

وی بیان کرد: شرکت داروسازی ثامن تولید کننده انحصاری محلولهای دیالیز صفاقی در کشور به میزان سالانه در حدود دو میلیون و پانصد هزار کیسه 2 لیتری است که توسط این شرکت به بیماران نیازمند تحویل می شود.

لازم به ذکر است براساس سخنان متخصصان و مسئولان شرکت کننده در این مراسم، دیالیز صفاقی از جمله روشهایی است که حتی در کشورهای اسکاندیناوی ، کانادا و اروپا نسبت به روش همودیالیز ارجحیّت داده می شود و کاهش هزینه های درمان ، سادگی و راحتی انجام عمل دیالیز صفاقی ، صرفه جویی در وقت و زمان، کاهش تردد بیماران به بیمارستان و مراکز درمانی، افزایش آسایش و راحتی بیماران و امنیت روانی بیشتر از جمله مزایا و محاسن این روش است.