یورش صهیونیستها به شمال غرب رام الله/دو فلسطینی زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا ، نظامیان رژیم صهیونیستی چهار جوان فلسطینی که در میان آن یک زخمی وجود داشت را در شمال غرب رام الله بازداشت کردند.

منابع فلسطینی ضمن اعلام این خبر افزودند: جوان فلسطینی در اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی که به منطقه بیت ریما حمله کرده بودند، زخمی شد.

این منابع بیان کردند: نظامیان رژیم صهیونیستی جوان مجروح که هویت وی اعلام نشده است را بازداشت و به بیمارستان منتقل کردند.آنها همچنین ابراهیم، فراس و محمد الریمای را بازداشت کردند.

از سوی دیگر شاهدان اعلام کردند: نظامیان رژیم صهیونیستی به تعدادی از منازل در بیت ریما حمله کردند.آنها همچنین به روستای کفیرت در جنوب جنین یورش بردند.

از سوی دیگر اینکه منابع فلسطینی از تلاش رژیم صهیونیستی برای ساخت واحدهای جدید در حوش قراعین در منطقه سلوان خبر دادند.

خبرگزاری معا نیز در خبری فوری اعلام کرد: امیر نصار با گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در "مادما" در جنوب نابلس زخمی شده است.

این خبرگزاری همچنین از درگیری میان جوانان فلسطینی و نظامیان رژیم صهیونیستی درمنطقه "جیع" و مصدوم شدن یک جوان از در اثر استنشاق گاز به کار گرفته از سوی صهیونیستها خبر داد.