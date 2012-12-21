مارکار آقاجانیان در خصوص مسائل مختلف تیم ملی فوتبال ایران از جمله حضور این تیم در رقابتهای غرب آسیا گفتگویی را با خبرنگار مهر انجام داد که مشروح آن را در زیر از نظر میگذرانید:
هدف اصلی در غرب آسیا استفاده از جوان بود
آقاجانیان در مورد اهداف و نتایج کادر فنی تیم ملی در مسابقات غرب آسیا گفت: اصلیترین هدفمان از حضور در رقابتهای غرب آسیا استفاده از بازیکنان جوان شاغل در لیگ بود که در گذشته یا به تیم ملی دعوت نشده و یا اگر دعوت شدهاند، کمتر بازی کرده بودند. در واقع میخواستیم با این کار پشتوانه خوبی برای تیم ملی اصلی ایران ایجاد کنم.
جوانان رضایت کیروش را جلب کردند
وی در همین خصوص افزود: 10 بازیکن حاضر در رقابتهای غرب آسیا، اولین بازی ملی خود را در رده سنی بزرگسالان تجربه کرده و 10 بازیکن دیگر ما نیز کمتر از 8 بازی ملی داشتند. در حالیکه از 11 تیم حاضر در این رقابتها 5 تیم با نفرات اصلی خود شرکت کرده بودند.
کیروش به اهدافش رسید
مربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: خوشبختانه بیشتر بازیکنان جوان توانستند رضایت کارلوس کیروش را جلب کرده و بازیهای خوبی را به معرض نمایش گذاشتند، به طوریکه کادر فنی تیم ملی نیز به اهداف خود رسید.
حضور نفرات برتر در مقدماتی جام جهانی
وی خاطرنشان کرد: برخی از این بازیکنان به دلیل عملکرد خوبی که داشتند، در اردوهای آینده تیم ملی حضور پیدا کرده و در بازیهای مقدماتی جام جهانی به تیم ملی کمک خواهند کرد.
کم تجربگی عامل حذف تیم ملی
آقاجانیان در مورد نتایج ضعیف تیم ملی و حذف از این دوره رقابتهای غرب آسیا اظهار داشت: به دلیل کم تجربگی و جوان بودن بازیکنان، با اینکه در هر سه بازی بهویژه بازی با بحرین موقعیتهای زیادی داشتیم، نتوانستیم در باز کردن دروازه حریفان عملکرد قابل قبولی داشته باشیم. همچنین اگر بحرین را میبردیم، به مرحله نیمه نهایی صعود میکردیم.
قهرمان نشدن در غرب آسیا طبیعی بود
وی افزود: با توجه به اینکه زمان کافی برای هماهنگی بین بازیکنانی که اکثر آنها برای نخستین بار کنار یکدیگر جمع شده بودند، نداشتیم بنابراین قهرمان نشدن در این رقابت ها امری طبیعی است. به هرحال استفاده از بازیکنان جوان و کم تجربه در یک تورنمنت رسمی هزینه هایی نیز دارد که ما آن را متقبل شدیم.
برنامهریزی برای حل کردن مشکل ضربات ایستگاهی
مربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که دو مشکل اساسی تیم ملی یعنی ضعف در هنگام ضربات آزاد و ایستگاهی حریفان و همچنین گل نزدن مهاجمان هنوز برطرف نشده و حتی در تیم حاضر در مسابقات غرب آسیا نیز دیده میشد؟، گفت: بارها روی ضربات ایستگاهی تمرین کردهایم و با نشان دادن فیلمهای مختلف، اشتباهات بازیکنان را به آنها گوشزد کردهایم.
متاسفانه مشکلات هنوز حل نشده است
وی تاکید کرد: ما حتی قبل از هر بازی بین بازیکنان بویژه مدافعان در هنگام ضربات آزاد تیم حریف تقسیم وظیفه کردهایم تا هر بازیکنی مسئولیت خود را در هنگام این ضربات بداند اما متاسفانه هنوز این مشکل تا حدودی حل نشده است.
دلیل نبودن کیروش روی نیمکت!
آقاجانیان در پاسخ به این پرسش که چرا کی روش فقط در بازی آخر تیم ملی مقابل یمن بر روی نیمکت نشست، اظهار داشت: کیروش در دو نخست ایران در غرب آسیا برابر عربستان و بحرین، از روی سکوها بازی تیم ملی را نگاه میکرد تا تسلط بیشتری برای شناخت نوع بازی نفرات جدید و عملکرد آنها درون زمین داشته باشد.
نیاز به تمرکز بازیکنان
وی تاکید کرد: البته باید در تمرینات تیم ملی بیشتر روی این موضوع کار کنیم، ضمن اینکه این موضوع به تمرکز بازیکنان و ایجاد هماهنگی بالا بین مدافعان و دروازهبان در جریان بازی نیز بر میگردد.
مشکل مهاجمان تیم ملی به باشگاهها بر میگردد
مربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد مشکل مهاجمان تیم ملی در زدن ضربات آخر یادآور شد: این مشکل فقط به تیم ملی مربوط نمیشود بلکه به باشگاهها نیز بر میگردد زیرا بعد از جام جهانی 2006 دیگر پشتوانهسازی خوبی برای معرفی مهاجمان تمام عیار به تیم ملی صورت نگرفته است، همچنین در زمینه استعدادیابی نیز باشگاهها موفقیت زیادی نداشتهاند.
در اردوی چند روزه مشکل گلزنی حل نمیشود
وی اضافه کرد: با توجه به این مسائل، نمیتوان این مشکل فوتبال ایران را به طور کامل تنها در یک اردوی چند روزه تیم ملی حل کرد و باید باشگاهها نیز با تیم ملی در این خصوص تعامل داشته باشند.
صعود به جام جهانی با 6 امتیاز
آقاجانیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به حذف از رقابتهای غرب آسیا آیا بازهم هواداران باید امیدوار به صعود تیم ملی به جام جهانی باشند؟، گفت: در مسابقات مقدماتی جام جهانی هنوز سه بازی پیش رو داریم و اگر موفق به کسب 6 امتیاز شویم، مطمئن باشید به جام جهانی صعود میکنیم، بنابراین هنوز خیلی زود است هواداران ناامید شوند.
کیروش دستیارانش را خودش انتخاب کرد
وی در خصوص اظهار نظر آیتاللهی نایب رئیس فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه باید کیروش از دستیاران ایرانی قویتری استفاده کند، خاطرنشان کرد: کیروش در انتخاب دستیارانش کاملا مستقل بوده، بنابراین باید این سوال از خود کیروش پرسیده شود.
چرا باشگاهها همان اول به برنامهها اعتراض نکردند
مربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد انتقاد باشگاههای لیگ برتری در مورد اردوهای بلند مدت تیم ملی عنوان کرد: برنامههای تیم ملی از سال گذشته تدوین شده و در یک برنامه زنده تلویزیونی عزیزالله محمدی که ریاست سازمان لیگ را داشت، به باشگاهها اعلام کرد. اگر اعتراض و یا پیشنهادی نسبت به این برنامهها دارند، به طور رسمی به ما اعلام کنند که آنها این کار را انجام ندادند. البته هنوز هم برای تعامل بین باشگاهها و تیم ملی در این خصوص دیر نیست.
با انتقادات مغرضانه و هدفدار به تیم ملی ضربه میزنند
آقاجانیان در پایان گفت: آنچه در حال حاضر به تیم ملی ضربه میزند مانند آن چیزی است که من در زمان حضورم در کادر تیم ملی در زمان قلعهنویی شاهد آن بودم. این موضوع انتقادات مغرضانه و هدفداری است که در راستای تخریب تیم ملی توسط برخیها صورت میگیرد، انتقاداتی که ابهامات زیادی را ایجاد میکند. ای کاش انتقادات سازنده و با ارائه راهکار بود.
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