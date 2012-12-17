برگزاری ۱۵ همایش قرآنی در شهرهای استان مرکزی

سید مجتبی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: همزمان با هفته بزرگداشت قرآن کریم در مدارس٬ ۱۵ همایش قرآنی با حضور مبلغان قرآنی در استان مرکزی برگزار می شود.



وی با بیان اینکه هفته بزرگداشت قرآن کریم در آموزش وپرورش از ۲۵ آذر آغاز و تا ۲۹ این ماه ادامه دارد٬ گفت: طی این هفته ویژه برنامه های در تمامی آموزشگاه های استان برگزار خواهد شد.

برگزاری مرحله آموزشگاهی به طور همزمان در مدارس سراسر استان



رئیس اداره امور قرآن٬ عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: برگزاری مرحله آموزشگاهی مسابقات قرآن کریم به طور همزمان در مدارس سراسر استان مرکزی از جمله مهمترین برنامه های این هفته است.



طباطبایی اظهار کرد: برگزاری همایش قرآن با حضور دانش آموزان، فرهنگیان و اولیاء و تجلیل از منتخبین نهضت ملی حفظ قرآن کریم (طرح نور) از دیگر برنامه های این اداره کل در هفته گرامیداشت قرآن است.



وی اضافه کرد: تلاوت ختم قرآن٬ کرسی های تلاوت٬ معرفی سایت ها و و بلاگ های قرآنی به دانش آموزان٬ حضور نیروهای قرآنی در مدارس به منظور جذب دانش آموزن در مدارس تخصصی قرآن کریم و حضور مبلان قرآنی برای پاسخ به سئوالات دانش آموزان از دیگر برنامه های این هفته است.



رئیس اداره امور قرآن٬ عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: این همایش ها با حضور استاد مسعود سیاح گرجی٬ دکتر شعاعی٬ استاد احمد ابوالقاسمی٬ استاد مهدی ناصر زعیم و استاد رضا نژاد تبریزی در استان مرکزی برگزار می شود.



طباطبایی خاطر نشان کرد: همایش های قرآنی در نواحی یک و دو اراک٬خمین٬ آشتیان٬ کمیجان٬ فراهان٬ ساوه٬ زرندیه٬ نوبران٬ شازند٬ دلیجان٬ تفرش٬ سربند و محلات همزمان با هفته گرامیداشت قرآن در مدارس برگزار می شود.