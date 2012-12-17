منابع درسی بیشتر کتب دانشگاهی کشور غربی است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی موحدمنش ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران به مناسبت هفته وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: 150 عضو علمی تمام وقت در دانشگاه پیام نور سطح استان حضور دارند.



وی با اشاره به تبلیغات بانکداری اسلامی در کشور گفت: زمانی اقتصاد ما سامان می یابد که بهره را از سیستم بانکی حذف کنیم.



رئیس دانشگاه پیام نور مازندران از پیشرفت 250 درصدی در زمینه علمی پژوهشی در دانشگاههای پیام نور سطح استان نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: مفید ترین و والاترین کمک حوزه علمیه در خصوص تشخیص احکام است.



وی از تاسیس پژوهشکده علوم اسلامی در دانشگاه پیام نور استان خبر داد و گفت: باید بتوانیم تئوری های علمی حوزوی را تدریس کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران گفت: انتظار می رود این پژوهشکده در برنامه بلند مدت طی15 سال دیگر در ایران اسلامی تاسیس تا از اقصی نقاط ایران به این مرکز بین المللی علوم انسانی بیایند.



وی با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه یکی از شعارهای اصلی انقلاب است، گفت: این مهم از همدلی و همراهی محض حوزه و دانشگاه ها بالاتر است.

این مقام مسئول، حقیقت اصلی اهمیت شعار وحدت حوزه و دانشگاه را دینی بودن حکومت ایران دانست و ادامه داد: اگر ما بپذیریم که در حکومتی دینی زندگی می کنیم.