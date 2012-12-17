۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

الگو شدن ایران به عنوان مدافع آزادیخواهان دنیا نتیجه پیوند عمیق حوزه و دانشگاه است

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشرفت امروز ایران اسلامی در عرصه های مختلف و الگو شدن جمهوری اسلامی به عنوان مدافع آزادی خواهان دنیا و خار چشم مستکبران نتیجه پیوند عمیق حوزه و دانشگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حلیمه عالی ظهر دوشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه که با حضور بانوان و نخبگان بسیجی و دانشگاهی در سالن تربیت معلم دخترانه رسالت زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: مستکبران و مستبدان جهان به شدت مخالف پیوند حوزه و دانشگاه و مراکز دینی و علمی در کشورهای مختلف بویژه جهان اسلام هستند زیرا در صورت این پیوند دیگر نمی توانند دانشمندان را ترغیب به ساخت سلاح های مخرب و کشتار جمعی کنند.

وی گفت: پیوند حوزه و دانشگاه و مراکز دینی و علمی باعث می شود دانشمندان و اساتید دانشگاه کشفیات و اختراعات خود را در اختیار مستکبران برای استفاده علیه مردم آزادیخواه، بی دفاع و مظلوم قرار ندهند و به جای آن سلاح هایی بسازند که تهدید کننده اصلی رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار باشد.

وی افزود: دشمنان با وجود توطئه های بسیار علیه جمهوری اسلامی ایران تاکنون موفق نشده اند وحدت این ملت را خدشه دار کنند و هر دفعه بدتر از قبل دچار شکست شده اند.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروزه زنان نقش مهمی در اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم های اعمال شده از سوی دشمنان دارند و باید همگام با مردان برای حفظ آرمان های انقلاب اسلامی تلاش کنند.

