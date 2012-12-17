همسر رهبر ارکستر سمفونیک صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به دلیل اینکه وضعیت جسمی محمد بیگلری‌پور برای عمل جراحی مهیا نبود، عمل وی امروز انجام نشد و به تعویق افتاد.

میترا بهرامی با بیان این مطلب که تراز فشار خون همسرش برای عمل جراحی مناسب نبوده است، بیان کرد: با نظر دکتر مرعشی پزشک معالج همسرم، قرار شد که فردا پس از تایید معاینات پیش از عمل، جراحی انجام گیرد.

محمد بیگلری پور، رهبر ارکستر سمفونیک صداو سیما حدود دو ماه است که به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستان ایرانمهر بستری است و قرارست فردا یک عمل جراحی برای بهبودی کامل روی وی انجام شود.

