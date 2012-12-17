  1. هنر
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

عمل جراحی بیگلری‌پور به تعویق افتاد

عمل جراحی بیگلری‌پور به تعویق افتاد

همسر محمد بیگلری‌پور با بیان اینکه عمل همسرش به تعویق افتاده است گفت با نظر پزشک قرارست فردا این عمل انجام شود.

همسر رهبر ارکستر سمفونیک صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به دلیل اینکه وضعیت جسمی محمد بیگلری‌پور برای عمل جراحی مهیا نبود، عمل وی امروز انجام نشد و به تعویق افتاد.

میترا بهرامی با بیان این مطلب که تراز فشار خون همسرش برای عمل جراحی مناسب نبوده است، بیان کرد: با نظر دکتر مرعشی پزشک معالج همسرم، قرار شد که فردا پس از تایید معاینات پیش از عمل، جراحی انجام گیرد.

محمد بیگلری پور، رهبر ارکستر سمفونیک صداو سیما حدود دو ماه است که به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستان ایرانمهر بستری است و قرارست فردا یک عمل جراحی برای بهبودی کامل روی وی انجام شود.
 

کد مطلب 1768595

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