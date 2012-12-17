محموله قاچاق 20 میلیارد ریالی در شهرضا توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی بیان داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مأموران این فرماندهی، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل بار که به سمت اصفهان در حرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند.



وی افزود: در بازرسی از بار این خودرو مقادیر زیادی کفش خارجی قاچاق بدون مجوز و مدارک گمرکی با بارنامه‌های جعلی کشف و ضبط شد.



فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در این زمینه یک نفر دستگیر و محموله مکشوفه قاچاق تحویل اداره گمرک شد.



وی یادآور شد: ورود کالاهای قاچاق علاوه بر پیامدهای مخرب اقتصادی در جامعه دارای پیامدهای اجتماعی، فرهنگی منفی نیز هست.



آقاخانی تاکید کرد: پلیس با وارد کنندگان کالای قاچاق که سبب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، برخورد قاطع می‌کند.

کلاهبرداری با تاسیس دفتر زیارتی جعلی

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار اصفهان گفت: مأموران انتظامی شهرستان برخوار دو کلاهبردار حرفه‌ای را که با تاسیس دفتر زیارتی غیر مجاز و جعلی، مبالغ قابل توجهی وجه نقد از شهروندان دریافت و به حساب خود واریز می‌کردند را دستگیر کردند.

ناصر بیگلری با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی به بهانه ثبت نام سفر به اماکن زیارتی از آنها مبالغ قابل توجهی اخذ و متواری شده است موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله تیمی ویژه از کارگاهان پلیس آگاهی این شهرستان به بررسی این پرونده پرداخته و تحقیقات پلیسی و انتظامی خود را جهت اطمینان از درستی موضوع آغاز کردند.

این مقام مسئول تصریح کرد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد، فرد مورد نظر بدون مجوز قانونی از سازمان‌های مرتبط اقدام به تاسیس دفتر زیارتی جعلی در این شهرستان کرده و با همکاری شخصی دیگر وجوهات نقد شهروندان را به بهانه ثبت نام اماکن زیارتی اخذ و به حساب خود واریز می‌کردند.

وی گفت: در بازجویی به عمل آمده متهمان زمانی که با دلایل پلیسی و مواجه حضوری مالباختگان قرار گرفتند، چاره‌ای جز اعتراف نداشتند و به 17 فقره کلاهبرداری به همین شیوه اقرار کردند.

بیگلری با بیان اینکه تاکنون 15 نفر از مالباختگان شناسایی شدند، یادآور شد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.