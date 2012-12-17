وقف نفت دوم اقتصاد ایران است/ادارات عمل به نیت موقوفات را شروع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اصفهان از استانهایی است که یکی ازبیشترین موقوفات کشور را دارد ولی تنها درآمد دو درصد این موقوفات محقق شده است.

به ثمر رسیدن نیات تنها 10 درصد از موقوفات اصفهان می تواند اقتصاد وفرهنگ زندگی اجتماعی مردم این شهر را دگرگون سازد، پیگیری موقوفات اصفهان در سایر شهرها و همکاری اداراتی که موقوفات را متصرف شده اند، از راههای نیل به آرمان اوقاف است که می تواند نفت دومی برای اقتصاد ایران باشد.

وقف، نفتی دوم برای اقتصاد ایران و اصفهان است

در این خصوص مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در گفتگو با مهر با بیان اینکه امام خمینی (ره) فرمودند اگر نیمی از موقوفات عملی شود، در کشور فقیری باقی نمی ماند، اظهار داشت: تنها دو درصد از نیات وعواید این موقوفات عملی ومحقق شده است.

وی افزود: مسئولان به جای تقلا در طرح و ایده، در کنار تولید این سنت اسلامی را زنده کنند تا شاهد تحولات عظیمی در رشد اقتصاد اسلامی باشیم.

حجت الاسلام حسین اژدری اظهار داشت: تعداد زیادی از موقوفات اصفهان دارای رقبات زیادی در سایر شهرها و استانها است مثلا، 21 روستا در تبریز موقوفه مدرسه اسماعیلیه اصفهان است.

وی ادامه داد: 12 هزار موقوفه، 41 هزار رقبه و 702 امامزاده و نزدیک هشت هزار مسجد در استان اصفهان وجود دارد واگر عواید تنها یک دهم آنها زنده شود مانند نفت دومی برای اقتصاد ایران واصفهان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه 85 درصد بیمارستان‌های استان اصفهان موقوفه است، یادآور شد: 355 مدرسه موقوفه و 38 مدرسه علمیه در اصفهان وجود دارد.

عمل به نیت موقوفات از ادارات دولتی شروع شود

اژدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که گاهی اوقات برخی ادارات موقوفات را تصرف کرده و به این بهانه که چرا باید یک اداره دولتی بودجه اش را به اداره دیگر دولتی بدهد،حریم وقف را می شکنند، بیان داشت: آنها می گویند، چون حساب یک جیب دولت به جیب دیگر است، مهم نیست پرداخت نشود و از سنتی مهم سرپیچی می کنند و متاسفانه هیچ اهرم اجرایی نیز برای وصول این معوقات وجود ندارد.

مدیر کل اوقاف استان اصفهان تصریح کرد: ادارات اوقاف استانهای دیگر موظف به اعلام دقیق گزارش رقبات وقفیات اصفهان وچگونگی وصول درآمد آنها هستند.

وی افزود: این ادارات باید پس از وصول ، این درآمد را به حساب اوقاف اصفهان واریز کنند ولی باز با همان تفکر این جیب به آن جیب وذکر اینکه همه اموال اوقاف است واصفهان وتبریز ندارد از اجرای دقیق نیات واقف انحراف می یابند.

وی یاد آور شد: وقتی برخی ادارات دولتی موقوفات را متصرف می شوند و آن را انبار وباغ و...می کنند ،خود به خود ضربه بزرگی به اصل وقف می زنند.

21 موقوفه اصفهان، صدها رقبه در سایر شهرهای ایران دارد

مدیر امور وقفی اداره اوقاف شهرستان اصفهان نیز با اشاره به حجم بالای موقوفه های اصفهان گفت :21، موقوفه اصفهان دارای صدها رقبه، در سایر استانها و شهرهای کشور هستند.

حسین صفری بیان داشت: موقوفه همایون میرزا در بروجن، موقوفه آیت الله خویی در قم و مشهد که پاساژ و تعدادی مغازه را شامل می شود،همچنین ، موقوفه میرزا ابراهیم وزیر در تبریز و موقوفه مصطفی قلی خان بیگدلی در آذربایجان وساوه در کنار موقوفه شاه سلطان حسین (مدرسه امام صادق) در شهرکرد،از عمده موقوفات اصفهان در خارج از استان هستند.

وی افزود: رکن الملک در لنجان، ملک در مبارکه وشهرضا، شاه عباس در لنجان و فلاورجان و کوهپایه وبرخوار و نطنزمدرسه علمیه کاسه گران در اردستان و دولت آباد، مدرسه نوریه در لنجان وخمینی شهر ومبارکه از موارد موقوفی داخل استانی هستند که موقوف علیه آنها در شهر اصفهان است .

این کارشناس وخبره موقوفات اصفهان ادامه داد: موقوفه مدرسه صدر بازار در جلگه وکوهپایه،علی قلی آقا در فلاورجان وعلی بزاز در زرین شهر و آقا نورالله نجفی در شهرضا و مبارکه،هم از موقوفات شهرستانی اصفهان هستند که رقبات‌شان در این شهرهای استان قراردارند.

صفری با بیان اینکه تمام اسناد و مدارک موقوفات موجود است و بخشی در موزه سازمان تهران وبخشی در اداره کل استان نگهداری می شود، گفت: بعضی از مراکز دولتی و غیر دولتی برای موقوفات سند گرفته اند که در این زمینه آماده گفت وگو با آن ها هستیم.

گرد آوری 900 استفتاء برای دفاع از حریم اوقاف

مجید معمارمنتظرین اظهار داشت: با عزمی راسخ و داشتن مدارکی محکم ونیز900 استفتاء وقفی از مراجع،آماده دفاع از حریم وقفیات و احیاء این سنت نبوی و فاطمی هستیم.

وی تصریح کرد: حجم پرونده‌های دعاوی موقوفات بالاست و نیاز به یک شعبه بررسی جداگانه احساس می‌شد.

معمار منتظرین افزود: به همین دلیل و به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حقوق موقوفات، با همکاری و مساعدت دادگستری کل استان اصفهان، شعبه 49 شورای حل اختلاف به منظور رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اوقاف و امور خیریه ایجاد شد.

معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بیان داشت: این شعبه تا پایان آذرماه جاری راه‌اندازی می‌شود.

وی ضمن قدردانی از دادگستری اصفهان ابراز امیدواری کرد که با ایجاد این شعبه، رسیدگی به پرونده موقوفات در محاکم سرعت بیشتری بگیرد و حقوق موقوفات احیا شود.

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گزارش: مهدی رفاعی