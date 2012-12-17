حمایت از پژوهشهای تقاضامحور دوره پسا دکترا/ طراحی بازار پژوهش و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی حیدری در نشست خبری امروز با اشاره به عملکرد این صندوق در جهت حمایت از تحقیق و پژوهش افزود: این صندوق از محققان در زمینه ثبت بین المللی اختراعات حمایت می کند.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران ادامه داد: در این راستا محققانی که موفق به ثبت بین المللی اختراع خود شوند 50 درصد هزینه ها را تقبل می کند و در صورتیکه گواهی ثبت اختراع را ارائه دهند بخش دیگری از این هزینه به آنها اعطا خواهد شد.

حیدری همچنین با تاکید بر تجاری سازی اختراعات ثبت شده یادآور شد: در صورتیکه تاییدیه های لازم برای تجاری سازی طرح ها ارائه شود بخش دیگری از هزینه های ثبت اختراع بین الملل پرداخت می شود که به این ترتیب صددرصد هزینه های مربوط به ثبت بین الملل اختراعات اعطا می شود.

حمایت از دوره های پسا دکترا

وی حمایت از دوره های پسا دکترا را از دیگر اقدامات این صندوق نام برد و اظهار داشت: توسعه دانش و فناوری در هر کشور مستلزم سرمایه گذاری در حوزه پژوهش است و در این راستا یکی از ماموریت های این صندوق حمایت از دوره های پسا دکترا است.

وی اضافه کرد: در این راستا از پژوهش های اولویت دار و تقاضا محور که در دوره های پسا دکترا اجرایی می شود حمایت خواهیم کرد.

طراحی بازار پژوهش و فناوری

حیدری یکی از نیازهای اساسی کشور در حوزه علم و فناوری را وجود فضای بازار کار دانست و خاطر نشان کرد: ایجاد این بازار علاوه بر ایجاد رقابت و شفافیت موجب تعامل سازنده میان پژوهشگران و مراکز صنعتی خواهد شد.

وی ادامه داد: بر این اساس طراحی بازار پژوهش و فناوری را در دستور کار صندوق قرار دادیم تا با فراهم کردن زیرساخت های آن از جمله زیر ساخت الکترونیکی به توسعه فرهنگ همکاری و مدیریت عرضه و تقاضای دستاوردهای پژوهشی کشور کمک کند.

تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران کمک به ثمر رساندن نوآوری ها در جهت رفع نیازهای کشور را از دیگر برنامه های صندوق نام برد و گفت: صندوق حمایت از پژوهشگران با هدف هدایت نظام یافته فعالیت های تحقیقاتی، کمک به تامین منابع مالی فعالیت های نوآورانه، تعامل موثر با مراکز علمی و ارتقاء فعالیت های حمایتی، حمایت از طرح های تجاری سازی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به عملکرد این صندوق خاطر نشان کرد: در این راستا تا کنون صندوق از 400 طرح تحقیقاتی به منظور تجاری سازی حمایت کرده است.

حیدری همچنین با بیان اینکه از سال 83 تا پایان سال 90، 421 طرح پژوهشی خاتمه یافته است، گفت: این طرح ها در حوزه های علوم زیستی، فنی و مهندسی، میان گروهی، پزشکی دامپزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم انسانی و اجتماعی، مدیریت و علوم اقتصادی، معاونت و علوم انسانی و هنر و معماری بوده است.

طراحی و تعریف پروژه های سفارشی

حیدری در ادامه این مصاحبه خاطر نشان کرد: در راستای استفاده بهینه از منابع صندوق و به منظور حمایت هدفمند از برخی حوزه های علمی و پژوهشی اولویت دار تعریف پروژه های سفارشی و اجرای آن از طریق برون سپاری در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس اولویت های پژوهشی در حوزه های اساسی مورد نیاز کشور تعیین و برای آنها درخواست پژوهشی تهیه می شود که با انتخاب بهترین پیشنهاد مجریان شناسایی و فعالیت های اجرایی پروژه تحت حمایت این صندوق قرار می گیرد.