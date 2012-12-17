نماینده وزارت راه برای نظارت بر پروژه جاده آبادان - ماهشهر تعیین شد

جواد سعدون زاده در گفتگو با مهر افزود: خیراله خادمی که پیش از این مدیرکل راه و ترابری استان خوزستان بود و اکنون نیز در وزارتخانه مشغول به کار است به عنوان نماینده ویژه این وزارتخانه برای نظارت بر اجرای عملیات تعیین و معرفی شدند.

وی با اشاره به نشست نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای با وزیر راه و شهرسازی، معاونان وی و نماینده قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان مجری پروژه اظهار کرد: در این نشست وزارت راه و شهرسازی اعتبارات مورد نیاز اجرای پروژه را به قرارگاه پرداخت کرد و مقرر شد تا قرارگاه به طور ماهانه 15 کیلومتر از 45 کیلومتر باقیمانده را احداث و به بهره برداری برساند.



سعدون زاده همچنین با بیان اینکه طبق توافق صورت گرفته جاده مذکور باید در 22 بهمن ماه امسال به بهره برداری کامل برسد، تصریح کرد: امید می رود تا شرایط جوی و یا حوادث غیرمترقبه سبب عمل نکردن وزارت راه و شهرسازی به تعهداتش نشود.



به گفته وی، در زمان حاضر به طور عملی دیگری مسئله ای جز نظارت و تذکر باقی نمانده است.



این نماینده در پاسخ به این سئوال که "آیا پس از تاخیر سه ساله این جواب قانع کننده ای است که به مردم بگوئیم «اتفاقی است که افتاده و اکنون باید به انتظار اتمام این پروژه باید ماند» یادآور شد: این جواب به هیچ عنوان قانع کننده نیست، ما نیز جزیی از همین مردم هستیم ولی در خصوص این تاخیر باید نمایندگان و مسئولان وقت پاسخگو باشند.



سعدون زاده گفت: این پروژه که از سال 85 با اعتبار70 میلیارد ریالی وزارت نفت آغاز شد روند خوبی را طی می کرد حال اینکه در سالهای اخیر چه اتفاقی افتاده که پروژه مسکوت ماند، ما از آن بی اطلاع هستیم.



وی افزود: به عنوان مدافع حقوق مردم این ادعا را داریم کاری که ظرف مدت چهار سال انجام نشد با پیگیریها و فشارهایی که هر سه نماینده بر وزارتخانه وارد آوردیم توانستیم اعتبارات را به موقع به این پروژه اختصاص دهیم و هم اینک نیز کار در حال انجام است.

این نماینده با بیان اینکه در زمان حاضر کار دوبانده کردن جاده آبادان – ماهشهر به خوبی در حال انجام است، تصریح کرد: این سخن به آن معنا نیست که می تواند تمامی آن ضررها و زیانهای هنگفتی را که به لحاظ روحی و روانی و ... بر مردم وارد شده را جبران کرد زیرا به طور قطع جبران این آسیبها به ویژه جان آدمهایی که از دست رفته امکانپذیر نیست.

