گاز رسانی استان اصفهان از مرز 1300 شهر و روستا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طغیانی با بیان اینکه در حال حاضر 101 شهر در اصفهان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، اظهار داشت: با پوشش 97 درصدی شهرها، این استان رتبه نخست تعداد شهرهای بهره‌مند از گاز طبیعی در سطح کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: تاکنون بیش از 950 روستای استان اصفهان نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اضافه کرد:هم‌زمان با اجرای طرح جامع اصفهان بزرگ، گازرسانی به حدود 300 روستا در سطح استان اصفهان نیز در دستور کار قرار گرفته است.



وی درباره پروژه‌های گازرسانی به روستاهای استان اصفهان بیان داشت: در حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی خوبی روبرو است و پیشی بینی می‌شود تا پایان امسال بیش از 40 درصد پروژه‌ها معادل 127 روستا به بهره‌برداری برسند.

طغیانی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از157 میلیارد و900 میلیون ریال برای این پروژه‌ها هزینه شده، گفت: طرح‌های گاز رسانی شامل روستاهایی از توابع شهرستان‌های اردستان، چادگان، فریدونشهر و زرین شهر است.

وی عملیات گازرسانی به 19 روستا از توابع اردستان را با پیشرفت فیزیکی 70 درصد و چهار روستا از توابع شهرستان کاشان را نیز با رشد 95 درصدی اعلام کرد و افزود: در شهرستان نائین نیز هم اکنون77 روستا در دست گازرسانی است که 70 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان همچنین گازرسانی به 48 روستا از توابع شهرستان سمیرم، را از دیگر پروژه‌های گازرسانی روستایی در سال جاری نام برد که با رشد فیزیکی 80 درصدی روبرو است.

صدور 18 پروانه کاربرد استاندارد برای واحدهای تولیدی استان اصفهان

مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان از صدور 18 پروانه کاربرد علامت استاندارد در جلسه کمیته علائم آذر برای واحدهای تولیدی استان خبر داد.

غلامحسین شفیعی با بیان اینکه در جلسه کمیته علائم پرونده پس از بررسی لازم، 18 پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی استان صادر شد، اظهار داشت: پروانه کاربرد علامت استاندارد دو واحد تولیدی متخلف تعلیق و پروانه استاندارد 6 واحد تولیدی دیگر نیز باطل شد.



وی افزود: استاندارد مربوط به فعالیت صنعتی تمام واحدهای مذکور اجباری بوده و مطابق قانون، ملزم به رعایت استانداردهای ملی ایران و ضوابط و مقررات موضوعه هستند.



مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان ادامه داد: واحدهایی که پروانه استاندارد آنها تعلیق و ابطال شد به دلیل انطباق نداشتن با استانداردها و یا تخلفات محرز، مشمول این تصمیم شده‌اند.

وی یادآورشد: این واحدها می‌توانند پس از رفع نواقص و استقرار استانداردها در خطوط تولید خود با ارائه درخواست مجدد و در صورت اخذ تاییدیه لازم، پروانه استاندارد را دریافت کنند.