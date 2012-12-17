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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

نیشابوری به مهر خبرداد:

عدم آمادگی چمن ورزشگاه حافظیه برای انجام بازیهای لیگ برتر/اجرای درخواستهای AFC

عدم آمادگی چمن ورزشگاه حافظیه برای انجام بازیهای لیگ برتر/اجرای درخواستهای AFC

شیراز- خبرگزاری مهر: معاون فنی و مهندسی اداره ورزش و جوانان فارس گفت: در شرایط کنونی چمن ورزشگاه حافطیه برای انجام بازیهای لیگ برتر آمادگی لازم را ندارد.

حمیدرضا نیشابوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق وعده داده شده تا پایان آذرماه  سال جاری پروژه بازسازی چمن ورزشگاه حافطیه به اتمام می رسد اما با توجه به اینکه چمن نوعی گیاه است که نیاز به رشد دارد تا زمان استاندارد شدن شرایط امکان برگزاری بازی های فراوان در این چمن  ورزشگاه وجود ندارد.

 وی ادامه داد: برای استاندارد شدن چمن یک ورزشگاه و جوابگویی آن به مدت 15 سال لازم است شش ماه از آن نگهداری کرد که هم اکنون فقط سه ماه از کشت چمن ورزشگاه حافظیه می گذرد.

معاون فنی و مهندسی اداره ورزش و جوانان فارس اضافه کرد: در اوایل سال 92 در صورت مطلوب بودن شرایط امکان برگزاری هر هفته مسابقات فوتبال در ورزشگاه حافظیه وجود دارد.

نیشابوری تاکید کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در شرایط کنونی فقط بازی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با پرسپولس تهران در ورزشگاه حافظیه برگزار می شود.

اجرای درخواست های AFC

وی همچنین بیان کرد: AFCبرای استاندار سازی ورزشگاه حافطیه 17 مورد را مطرح کرده بود که برساس اعتبارات تامین شده تمامی آنها اجرایی شده است.

معاون فنی و مهندسی اداره ورزش و جوانان فارس عنوان کرد: کل اعتبار در نطر گرفته شده برای زمین چمن و اصلاحات ورزشگاه حافطیه یک میلیارد تومان بوده که هم اکنون با استفاده از تمام مبلغ در نطر گرفته شده ورزشگاه به شرایط مطلوبی رسیده است.

کد مطلب 1768607

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