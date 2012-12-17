مازندران پیشگام اجرای طرح رابط صنعت در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر و اطلاع رسانی مناسب و به هنگام رویدادهای بخش صنعت اظهار داشت: برای نخستین بار درکشور، مازندران پیشگام اجرای طرح رابط صنعت شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: این طرح ، در راستای حمایت و پشتیبانی شرکت شهرکهای صنعتی از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان انجام خواهد شد و اطلاع رسانی لازم برای معرفی رابط صنعت، با صاحبان صنایع صورت گرفته است.

وفایی نژاد گفت: شرکت شهرکهای صنعتی با اجرای طرح رابط صنعت خواهد توانست رویدادهای بخش صنعت از قبیل تسهیـلات و منابع مالی، مشـاوره صنعتی، نمایشگاهها و بازار، آموزش و پروژه های مطالعاتی را در کمترین زمان، از طریق رابطان صنعت به اطلاع واحدهای تولیدی و صنعتی برساند.

پژوهش محور فعالیت های فرهنگی و معنوی



مدیر حوزه هنری مازندران در نشست تخصصی پژوهشگران و دست اندرکاران طرح بزرگ شناخت نامه مازندران گفت: احیای فرهنگ و تمدن و تاریخ مازندران و بازشناسی آن از اهداف و رئوس برنامه های حوزه هنری است و پژوهش ژرف و همه جانبه تنها راه اصولی و اطمینان بخش رسیدن به این هدف والا است.



خدابخشی با اشاره به اجرای مرحله اول شناخت نامه و انتشار 37 جلدی آن افزود: پژوهش مبنا و محور همه فعالیت های فرهنگی و هنری بوده و هر گونه تلاشی در عرصه های گوناگون فرهنگ و هنر می بایست بر اصول پژوهشی استوار باشد.



وی با ابراز امیدواری از ایجاد ساز و کار مناسب جهت ادامه این سیر افزود: حوزه هنری با وجود امکانات محدود و کمبود ها عزمی راسخ دارد تا همواره به عنوان پشتیبان و حامی این طرح بماند تا این اتفاق نیکو به درستی پیش رود.

اعلام فراخوان جشنواره بین المللی فرهنگی- بصیرتی بانوی فضیلت



جشنواره بین المللی فرهنگی بصیرتی بانوی فضیلت، حامی رسالت، حضرت خدیجه (س) به همت امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به منظور مقابله با هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) و گرامیداشت شان و جایگاه بانوی بزرگ اسلام، حضرت خدیجه(س) بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

تبیین الگوهای رفتاری اولین زن مسلمان حامی رسالت برای نسل جوان، ترویج بینش حجاب و عفاف از منظر زنان برتر جهان اسلام، گسترش تحقیق و پژوهش در خصوص موضوعات جامعه زنان تاثیرگذار در حوزه فرهنگ و هنر، آشنایی با ادبیات دینی و اشعار آیینی در خصوص حضرت خدیجه (س) و گرامیداشت پدیدآورندگان آثار برتر دینی فرهنگی در زمینه سیره، شخصیت و زندگی حضرت خدیجه(س) از جمله اهداف این جشنواره است.

سیره معنوی حضرت خدیجه (س) و تاملی بر شیوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضرت خدیجه، جشنواره شعر آئینی با موضوع پیامبر عظیم و بانوی بزرگ اسلام و جشنواره پیامک ادبی با موضوع زنان برتر جهان اسلام حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه (س)، حضرت زینب(س) و حضرت معصومه(س) از محورهای جشنواره بانوی فضیلت، حامی رسالت، است.