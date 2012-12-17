دو برابر تسهیلات اختصاصی به متقاضیان طرح توسعه کشاورزی کنگاور پرداخت شد

حشمت الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه تاکنون تنها یک مورد تخلف در اجرای طرح های توسعه کشاورزی شهرستان کنگاور دیده شده است و در اجرای مابقی طرح ها انحراف و تخلفی صورت نگرفته است.

وی افزود: تا به امروز در شهرستان کنگاور 35 جلسه کارگروه کشاوری برگزار شده است.

وی ادامه داد: تا کنون در مجموع 342 پرونده در کارگروه کشاورزی این شهرستان مصوب شده است و اعتبار این پرونده ها در مجموع بالغ بر 24 میلیارد تومان است.

عزیزی گفت: از ابتدای اجرای طرح توسعه کشاورزی در شهرستان کنگاور تا کنون211 پرونده با اعتبار نزدیک به 12 میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است و کارهای باقی مانده آنها در دست اجراء است.

وی ادامه داد: اعتبار اولیه برای طرح توسعه کشاورزی در شهرستان کنگاور شش میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است که با یاری بانک کشاورزی و ادارات ذیربط تاکنون دو برابر این اعتبار به متقاضیان طرح توسعه کشاورزی تحویل داده شده است.

فرماندار کنگاور گفت: شهرستان کنگاور در بین دیگر شهرستانهای استان کرمانشاه از لحاظ عملکرد در جایگاه دوم است.

وی در خصوص مهمترین طرح های توسعه کشاورزی شهرستان کنگاور گفت: از مهمترین طرح های توسعه کشاورزی باغداری در سطح170 هکتار، ساخت گاو داری و گلخانه و تاسیس دامپزشکی در شهرستان کنگاور است.

وی در پایان گفت: تا کنون حدود 200هکتار از اراضی ملی و طبیعی شهرستان کنگاور به متقاضیان طرح توسعه کشاورزی این شهرستان است.