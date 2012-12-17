انتقاد شدید مدیرعامل پیکان از اتفاقات مشهد/ یک تراژدی در فوتبال رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پیکان، اصغر ملکیان در مورد شکست پیکان در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: برد و باخت طبیعت فوتبال است اما رعایت اصول و ارزشهای اخلاقی از جمله بازی جوانمردانه، مورد تاکید جامعه فوتبال است که متاسفانه عوامل باشگاه ابومسلم مشهد با این مفاهیم بیگانه و نا آشنا هستند.
وی افزود: در روز بازی با ابومسلم، همه عوامل محیطی و غیرمحیطی برای شکست پیکان به هر قیمتی، بسیج شده بودند که این مسئله به هیچ وجه زیبنده فوتبال خراسان نیست. از برخوردهای زشت عوامل ورزشگاه با همراهان تیم در بیرون از زمین و رفتارهای عوامل کنار زمین نظیر توپ جمع کنها را از جمله مسائل حاشیهای این بازی بود.
مدیرعامل باشگاه پیکان اضافه کرد: در آن دیدار تماشاگران ابومسلم با هماهنگی لیدرهای این تیم بصورت یکصدا به فحاشی علیه سرمربی و بازیکنان تیم پرداختند، مضاف بر آنکه نبود امنیت کافی و وجود تعدادی قلیل از نیرویهای انتظامی در ورزشگاه، بر جو رعب و وحشت در این بازی افزود. به دلیل وجود ناامنی در ورزشگاه، پس از پایان بازی تماشاگران به به سمت بازیکنان و دیگر عوامل فنی تیم هجوم آوردند که در این مورد گزارش ناظر بازی کاملاً گویای این مدعا است.
ملکیان با اشاره به اینکه ناظر بازی تمام اتفاقات و حواشی را بصورت مستند به سازمان لیگ منعکس کرده و حقانیت باشگاه پیکان در این خصوص کاملا مشهود است، تاکید کرد: متاسفانه تماشاگران 90 دقیقه به عبدالله ویسی بیاحترامی کردند اما ایشان با صبوری و متانت، هیچگونه عکسالعملی از خود نشان نداد که رفتار ایشان ستودنی و تحسین برانگیز است
وی کسب پیروزی ابومسلم به روشهای غیر ارزشی و ناجوانمردانه را در فوتبال امروز منسوخ شده دانست و تصریح کرد: این مسائل سالهاست آفت فوتبال ما شده و متاسفانه تاکنون این درد و غده چرکین در فوتبال ما علاج و درمان نشده است. بنده برای فوتبال خراسان و تیم باشگاهی آن بسیار متاسفم، این باشگاه باید بداند فوتبال کثیف با روح بازی جوانمردانه کاملاً در تضاد است و اینگونه رفتارهای ناشایست قطعاً به فوتبال کشور ضربهای جبران ناشدنی خواهد زد.
مدیرعامل باشگاه پیکان در پایان گفت: عوامل باشگاه ابومسلم باید بدانند برد با چنین شیوهای، اخلاقی نبوده و یک تراژدی فوتبالی محسوب میشود و هتک حرمت به بازیکنان تیم پیکان به ویژه دروازه بان این تیم که در طول 90 دقیقه آماج فحاشیها و هجوم افراد به ظاهر توپ جمع کن قرار گرفتند، به هیچ وجه زیبنده و سزاوار فوتبال خراسان نبوده و نیست .
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