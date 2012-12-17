انتقاد شدید مدیرعامل پیکان از اتفاقات مشهد/ یک تراژدی در فوتبال رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پیکان، اصغر ملکیان در مورد شکست پیکان در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: برد و باخت طبیعت فوتبال است اما رعایت اصول و ارزش‌های اخلاقی از جمله بازی ‏جوانمردانه، مورد تاکید جامعه فوتبال است که متاسفانه عوامل باشگاه ابومسلم مشهد با ‏این مفاهیم بیگانه و نا آشنا هستند‎.‎

وی افزود: در روز بازی با ابومسلم، همه عوامل محیطی و ‏غیرمحیطی برای شکست پیکان به هر قیمتی، بسیج شده بودند که این مسئله به هیچ وجه زیبنده فوتبال خراسان نیست‎. از برخوردهای زشت عوامل ورزشگاه با همراهان تیم در بیرون از زمین و رفتارهای عوامل کنار زمین نظیر توپ جمع کن‌ها را از جمله مسائل حاشیه‌ای این‌ بازی بود.

مدیرعامل باشگاه پیکان اضافه کرد: در آن دیدار تماشاگران ابومسلم با هماهنگی ‏لیدرهای این تیم بصورت یکصدا به فحاشی علیه سرمربی و بازیکنان تیم پرداختند، مضاف بر آنکه نبود امنیت ‏کافی و وجود تعدادی قلیل از نیروی‌های انتظامی در ورزشگاه، بر جو رعب و وحشت در این بازی افزود‏‎. به دلیل وجود ناامنی در ورزشگاه، پس از پایان ‏بازی تماشاگران به به سمت بازیکنان و دیگر عوامل فنی تیم هجوم آوردند ‏که در این مورد گزارش ناظر بازی کاملاً گویای این مدعا است.

ملکیان با اشاره به اینکه ناظر بازی تمام اتفاقات و حواشی ‏را بصورت مستند به سازمان لیگ منعکس کرده و حقانیت باشگاه پیکان در این خصوص کاملا مشهود است‎، تاکید کرد: متاسفانه تماشاگران 90 دقیقه به عبدالله ویسی بی‌احترامی کردند اما ایشان با صبوری و متانت، هیچگونه عکس‌‏العملی از خود نشان نداد که رفتار ایشان ستودنی و تحسین برانگیز است‎

وی کسب پیروزی ابومسلم به روش‌‎های غیر ارزشی و ناجوانمردانه را در فوتبال ‏امروز منسوخ شده دانست و تصریح کرد: این مسائل سال‌هاست آفت فوتبال ما شده و متاسفانه تاکنون این درد و غده ‏چرکین در فوتبال ما علاج و درمان نشده است. بنده برای فوتبال خراسان و تیم باشگاهی آن بسیار متاسفم، این ‏باشگاه باید بداند فوتبال کثیف با روح بازی جوانمردانه کاملاً در تضاد است و اینگونه رفتارهای ناشایست قطعاً ‏به فوتبال کشور ضربه‌ای جبران ناشدنی خواهد زد.

مدیرعامل باشگاه پیکان در پایان گفت: عوامل باشگاه ابومسلم باید بدانند برد با چنین شیوه‌ای، ‏اخلاقی نبوده و یک تراژدی فوتبالی محسوب می‌شود و هتک حرمت به بازیکنان تیم پیکان به ویژه دروازه بان این تیم ‏که در طول 90 دقیقه آماج فحاشی‌ها و هجوم افراد به ظاهر توپ جمع کن قرار گرفتند، به هیچ وجه زیبنده و ‏سزاوار فوتبال خراسان نبوده و نیست‎ .‎