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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۴

نصراللهی/

آموزش های کاربردی زنان بی سرپرست در دستور کار قرار گیرد

آموزش های کاربردی زنان بی سرپرست در دستور کار قرار گیرد

اراک- خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان مرکزی گفت: ارائه آموزش های کاربردی در حوزه زنان بی سرپرست و خود سرپرست و ارائه الگوهای اسلامی و تربیتی صحیح باید در دستور کار این کارگروه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر٬ ابوالقاسم نصراللهی٬ صبح روز دوشنبه در نشست کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی افزود: با ارایه آموزش به بانوان بی سرپرست زمینه خوداشتغالی این افراد فراهم می شود.

وی با تاکید بر اینکه اهداف اصلی برگزاری برنامه های علمی و آموزشی به دلیل کارهای حاشیه ای نباید بی اهمیت تلقی شود اظهارداشت: خروجی این برنامه های آموزشی و همایش ها باید کاربردهای عملی در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: خروجی برنامه های اجرایی باید کاربردهای عملی در جامعه داشته باشد و با اصول و برنامه های موجود منطبق باشد.

54 درصد جمعیت استان دارای سهام عدالت

مدیر کل امور اجتماعی استانداری استان مرکزی٬ نیز در این نشست گفت: هم اکنون 54 درصد جمعیت استان دارای سهام عدالت و 91.9 درصد تحت پوشش مستمر و غیر مستمر نهادهای حمایتی هستند.

غلامرضا فتح آبادی٬ اضافه کرد: طلاق در شهرستان های ساوه، دلیجان و خمین به ترتیب 9، هشت و 47 صدم و پنج و 47 صدم درصد ازدواج ها در ساوه، دلیجان و خمین امسال به طلاق انجامیده است.

رشد 3 درصدی طلاق در اراک

وی با بیان اینکه اجرای سند کاهش و پیشگیری از طلاق دراراک دلیل کاهش رشد این واقعه در این شهراست٬ اظهار کرد: واقعه طلاق در اراک از ابتدای سال جاری تا کنون سه درصد رشد داشته است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری استان مرکزی افزود: در این سند 348 برنامه پیش بینی شده که 39 دستگاه، اجرای آنها را بر عهده دارند.

فتح آبادی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 94 و 22 صدم درصد از جمعیت این استان تحت پوشش بیمه های درمانی هستند٬ خاطر نشان کرد: بیش از 54 درصد از جمعیت بیمه شده استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و 39 درصد زیر پوشش بیمه سلامت هستند.

وی با اشاره به اینکه در بخش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نیز بیش از 10 درصد جمعیت روستایی تحت پوشش هستند٬ اظهار کرد: این میزان نسبت به میانگین کشوری پایین تر است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری استان مرکزی در پایان تصریح کرد:: ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی در استان در قالب سند جامع مسائل اجتماعی و تدوین مرحله چهارم اطلس جامع نظام آموزش عالی از دیگر برنامه های ارتقای رفاه اجتماعی در استان است.

کد مطلب 1768615

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