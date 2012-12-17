به گزارش خبرگزاری مهر، عزتالله الوندی شاعر و داستاننویس درباره رمان جدید خود گفت: طرح اصلی این رمان که با موضوع انقلاب نوشته شده داستان چند نوجوان است که با همکاری یکدیگر دست به اعتراض علیه رژیم شاهنشاهی میزنند.
نویسنده «مثل همیشه ای کاش» درباره فضای داستانی کتاب گفت: فضای داستانی این رمان به دهه 50 شمسی مربوط میشود و در واقع این رمان نوجوان جلد سوم یک سهگانه است که جلدهای اول و دوم آن در آینده نوشته خواهد شد.
الوندی درباره شخصیتهای داستان «مرغ هوا» گفت: شخصیتهای این داستان دو پسرعمو با نامهای«ناصر» و «منصور» هستند که پدرهای آنها با یکدیگر اختلاف دارند و به تبع آن نیز میان این دو نوجوان اختلافهایی وجود دارد. اختلافات این دو نوجوان در جهت رقابت با یکدیگر پیش میرود اما در ادامه داستان حوادثی رخ میدهد که این دو پسرعمو را به یکدیگر نزدیک میکند و رقابت میان آنها به رفاقت تبدیل میشود.
وی با بیان اینکه این داستان به شیوه دانای کل محدود روایت میشود در ادامه افزود: «ناصر» و«منصور» در سیر داستان با شخصیتی به نام «اردشیر» آشنا میشوند و «اردشیر» آنها را با یک سری مفاهیم جدید آشنا میکند.
شایان ذکر است که «مرغ هوا» نزدیک به 140 صفحه است و برای انتشار تحویل دفتر کارگاه آفرینشهای ادبی حوزه هنری شده و به زودی از سوی انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب خواهد شد
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