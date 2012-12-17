به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: تا ابتدای سال 90، تعداد پست های مصوب سازمان حفاظت محیط زیست 5370 پست بود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: خوشبختانه با توجه به نظر مساعد رییس جمهور و موافقت معاونت توسعه ریاست جمهوری با توجه به اراه اندازی ادارات جدید در برخی شهرستان ها و لحاظ کردن این مسئله، تعداد پست های سازمانی افزایش یافت.

وی خاطر نشان ساخت: تعداد پست های سازمانی به 15 هزار و 370 پست در سراسر کشور رسید یعنی تعداد پست ها تا حد سه برابر افزایش یافت.

محمدی زاده با اشاره به اینکه 10 هزار پست جدید به سازمان محیط زیست ابلاغ شده، گفت: باید برای جذب نیرو آزمون هایی در تمام استان ها برگزار شود.

افزایش13شغل تخصصی محیط زیست در سازمان

وی از افزایش تعداد مشاغل تخصصی مرتبط با موضوع محیط زیست خبرداد و افزود: پیش از این فقط چهار رشته شغلی در حوزه محیط زیست در نظر گرفته شده بود، اما امروز تعداد این رشته ها به 17 رشته تخصصی رسیده است.

رییس سازمان محیط زیست رشته های کارشناسی برنامه ریزی محیط زیست، اقتصاد و حسابرسی محیط زیست، ارزیابی توان اکولوژیک، زیبا شناختی وطراحی محیط زیست، پایش محیط زیست، بیوسیستماتیک و ژنتیک تنوع زیستی، آموزش و ترویج، بررسی آلودگی آب و خاک، آلودگی هوا و جو، زیستگاه های آبی و خشکی، حیات وحش وبیماری های آن و آزمایشگاه محیط زیست را جزء رشته های جدید اعلام کرد.

وی از ایجاد امکان ادامه تحصیل برای محیط بانان خبرداد و گفت: تا پیش از این محیط بانان فقط قادر بودند تا سقف فوق دیپلم ادامه تحصیل دهند و تحصیل در مقاطع بالاتر برای آنان مزایایی نداشت اما امروز امکان استفاده از مزایای افزایش مقطع تحصیلی برای آنها فراهم شده است.



محمدی زاده افزود: از تاریخ 24 آذرماه سال 91 موضوع امکان ادامه تحصیل محیط بانان ابلاغ شده است.

اختصاص یک بند به محیط زیست در سیاست های مجمع تشخیص مصلحت نظام

وی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان داشت: سیاست های اصلی نظام در بخش محیط زیست برای پیشگیری و کنترل منابع آلاینده، حفظ و احیای تنوع زیستی و بهره برداری از منابع پایه تدوین شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: در این جلسات 9 سیاست کلان و 52 راهکار اجرایی تدوین شد که امیدواریم به زودی در صحن علنی مجمع مطرح و پس از تصویب ابلاغ شود.

تدوین سند ملی محیط زیست در 5 فصل

وی تصریح کرد: در سیاست های اجتماعی تدوین شده بوسیله مجمع نیز یک بند به موضوع محیط زیست اختصاص یافت.

محمدی زاده همچنین از تصویب سند ملی محیط زیست در 5 فصل ارزش های زیست محیطی، رویکردها، چشم اندازها، اهداف و شاخص ها و چارچوب نهایی خبرداد.

وی اضافه کرد: 8 راهبرد و 77 اقدام ملی در این سند پیش بینی شده است.