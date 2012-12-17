10 هزار زن بی سرپرست استان مرکزی تحت حمایت دستگاهها قرار ندارند

به گزارش خبرنگار مهر٬ محسن ولیئی صبح روز دوشنبه در نشست کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی افزود: 26 هزارزن سرپرست خانوار از خدمات دستگاه های حمایتی بهره مندند که از این تعداد 23 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و سه هزار نفر تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.



150هزار نفر تحت حمایت این نهاد



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به حمایت 150 هزار نفر در قالب 66هزار خانوار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این میزان 11 درصد جمعیت استان را تشکیل می دهد.



ولیئی خاطر نشان کرد: 20 درصد خانواده های زندانیان نیز در استان مرکزی تحت پوشش دستگاه های حمایتی هستند.



وی با بیان اینکه بررسی سند کاهش فقر در استان از جمله طرح های مهم در حوزه کاهش جرم و جنایت است٬ اظهار کرد: این مهم با تصویب و همکاری دستگاه هایی اجرایی استان عملیاتی خواهد شد.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در پایان تصریح کرد: ساماندهی مراکز خیریه خصوصی و تشکیل بانک اطلاعات جامع از افراد نیازمند و زنان سرپرست خانوار از برنامه های این اداره کل است.