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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

حدادپور:

توجه به حمل و نقل سبب رشد و توسعه کشور می شود

توجه به حمل و نقل سبب رشد و توسعه کشور می شود

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت عمرانی استاندار البرز گفت: توجه به حمل و نقل سبب رشد و توسعه کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حدادپور ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل و تجلیل از رانندگان که در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد برگزار شد، با اشاره به اهمیت حمل و نقل در توسعه و پیشرفت یک کشور، اظهار داشت: توجه به حمل و نقل توسعه و رشد یک کشور را به همراه دارد.

قلب هر کشوری حمل و نقل آن است

سرپرست معاونت عمرانی استاندار البرز تصریح کرد: حمل و نقل کشوری بر مسائل اقتصادی اجتماع تاثیر بسزایی دارد و قلب مجموعه هر کشوری حمل و نقل آن است.

حدادپور با تاکید بر اینکه باید بر حمل و نقل توجه ویژه ای داشته باشیم، اضافه کرد: در حوزه حمل و نقل سرمایه گذاری های زیادی شده است.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار البرز افزود: اگر ضعف هایی در این حوزه وجود دارد باید تلاش کنیم که با همکاری هم آن را برطرف کنیم.
 

کد مطلب 1768622

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