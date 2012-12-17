توجه به حمل و نقل سبب رشد و توسعه کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حدادپور ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل و تجلیل از رانندگان که در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد برگزار شد، با اشاره به اهمیت حمل و نقل در توسعه و پیشرفت یک کشور، اظهار داشت: توجه به حمل و نقل توسعه و رشد یک کشور را به همراه دارد.



قلب هر کشوری حمل و نقل آن است



سرپرست معاونت عمرانی استاندار البرز تصریح کرد: حمل و نقل کشوری بر مسائل اقتصادی اجتماع تاثیر بسزایی دارد و قلب مجموعه هر کشوری حمل و نقل آن است.



حدادپور با تاکید بر اینکه باید بر حمل و نقل توجه ویژه ای داشته باشیم، اضافه کرد: در حوزه حمل و نقل سرمایه گذاری های زیادی شده است.



سرپرست معاونت عمرانی استاندار البرز افزود: اگر ضعف هایی در این حوزه وجود دارد باید تلاش کنیم که با همکاری هم آن را برطرف کنیم.

