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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

ممشلی:

یک قلاده فک خزری از تور صیادان در بندرترکمن نجات یافت

یک قلاده فک خزری از تور صیادان در بندرترکمن نجات یافت

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از نجات و رهاسازی یک قلاده فک خزری از تور صیادان در شهرستان بندرترکمن خبر داد.

محمد مشملی در گفتگو با خبرنگار مهر: اظهار داشت مامورین یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ترکمن در گشت و کنترل و پایش منطقه ساحلی دریای خزر متوجه به دام افتادن یک قلاده فک خزری در تور صیادان ماهی ماهیان خاویاری در نزدیکی جزیره آشوراده شدند.

وی گفت: که با تلاش و همت پرسنل یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست بندر ترکمن و صیادان مرکز ماهیان خاویاری این فک از تور صیادان رها سازی و پس از انجام معاینات بالینی توسط دامپزشک و تهیه نمونه خون و بیومتری از این یگانه پستاندار خزر برای بانک ژن سازمان محیط زیست دوباره در آغوش دریا رهاسازی شد.

 دستگیری شکارچی متخلف در پارک ملی گلستان
 
ممشلی همچنین بیان داشت: مأمورین و ضابطین یگان حفاظت پارک ملی گلستان یکنفر شکارچی غیر مجاز را در پارک ملی گلستان دستگیر کردند.
 
وی یادآورشد: مامورین یگان حفاظت پارک ملی گلستان این متخلف را در منطقه لهندر پارک ملی گلستان در حال حمل لاشه سه راس قوچ وحشی دستگیر کردند . از این متخلف یک قبضه اسلحه گلوله زنی ( قاچاق) لوازم و ادوات شکار و صید و لاشه سه راس قوچ وحشی و یک دستگاه موتورسیکلت کشف گردید. پرونده به همراه موارد ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شد.

ممشلی گفت: لازم به ذکر است که این شکارچی از متخلفین با سابقه منطقه پارک ملی گلستان بوده است.
کد مطلب 1768623

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