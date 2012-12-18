به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشنامه اثر بروس نوریس بازیگر و نمایشنامهنویس آمریکایی است و در سال گذشته برنده جایزه پولیتزر شد. «کلایبورن پارک» که به بررسی تضادهای جاری در جامعه آمریکا میپردازد، در سالجاری هم برنده جایزه تونی شد. این نمایشنامه در سال 2010 منتشر شده است.
داستان نمایشنامه درباره خانوادهای سیاهپوست است که خانهای در محله سفیدپوستها میخرند. سالها میگذرد و خانواده سفیدپوستی که خانه را به سیاهپوستها فروخته بودند، خواستار خرید خانه قدیمیشان هستند. اما گذشت زمان باعث شده تا محله سابقشان تبدیل به محله سیاهپوستها شده باشد.
آراز بارسقیان ترجمه این کتاب را تابستان سال 90 به پایان رساند و آن را به انتشارات افراز تحویل داد. «کلایبورن پارک» فروردین امسال مجوز چاپ را توسط انتشارات افراز کسب کرد و طبق برنامهریزیهای انجام شده تا چند هفته دیگر منتشر میشود.
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