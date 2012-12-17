کشف لاشه دو رأس قوچ در جغتای/برگزاری نشست هوای پاک در تربت حیدریه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول حفاظت محیط زیست جغتای گفت طی گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع زرقان یک شکارچی غیر مجاز نسبت به شکار دورأس قوچ وحشی اقدام کرده بود دستگیر شد.

سید مقتدی آقامیری اظهارکرد: دربازرسی از خودرو این متخلف یک قبضه اسلحه ساچمه زنی غیر مجاز و یک عدد چاقو نیز کشف و ضبط شد.

وی ضمن اشاره به اینکه قوچ وحشی جزو گونه های حمایت و حفاظت شده به شمار می رود تصریح کرد: طبق ماده 12 قانون شکار و صیدهرکس نسبت به شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه اقدام کند به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 18 میلیون ریال محکوم می شود.

آقامیری ضرر و زیان وارده به محیط زیست درخصوص این تخلف را 12 میلیون و 800 هزار ریال عنوان کرد و اظهار داشت متخلف ضمن واریز مبلغ مذکور به حساب خزانه، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

نشست ویژه برنامه های هفته هوای پاک در تربت حیدریه برگزار شد

مسئول حفاظت محیط زیست تربت حیدریه از برگزاری نخستین نشست ستاد برگزاری ویژه برنامه های هفته هوای پاک این شهرستان خبر داد.

سعید پشم چی در حاشیه برگزاری این نشست اظهار داشت: در این نشست که با حضور 20 نفر از مسئولین ادارات و یا نمایندگان آنان به عنوان اعضای ستاد مذکور برگزار شد، شرکت کنندگان به تبادل نظر درخصوص طرح های قابل اجرا بر اساس برنامه های مدون هفته هوای پاک پرداختند.

وی ضمن اشاره به "صنعت پاک،هوای پاک "به عنوان شعار منتخب در هفته هوای پاک سال جاری افزود: در این ستاد که به منظور برگزاری مطلوب ویژه برنامه های هفتۀ هوای پاک به ریاست معاون سیاسی-اجتماعی فرمانداری شهرستان تشکیل شد؛ ضمن تبیین جایگاه و نقش آموزه های دینی و ملی در حفظ و بهسازی محیط زندگی و کاهش آلودگی ها، بر تلاش برای حفظ هوای سالم تاکید شد.

پشم چی تصریح کرد: طی این نشست، همه ادارات ملزم به همکاری با شهرداری و حفاظت محیط زیست به منظور اجرای مطلوب برنامه های هفته هوای پاک شدند.