وزرای کار ایران و روسیه در مسکو دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی و ماکسیم توپیلین وزیر کار و تامین اجتماعی روسیه در حاشیه اجلاس کار شایسته در مسکو با یکدیگر دیدار و بر گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های کار و امور اجتماعی تاکید کردند.

توپیلین، وزیر کار و تامین اجتماعی روسیه گفت: امیدواریم در چارچوب این کنفرانس راهکارهای مناسبی برای مسائل مربوط به کار و اشتغالزایی و مسائل اجتماعی مربوطه بیابیم. در این کنفرانس مقام ها و کارشناسان کشورهای مختلف درباره راه های حل مشکلات مربوط به کار تبادل نظر می کنند و فرصت خوبی برای افزایش تجارب در این زمینه به دست آمده است.

وزیر کار و تامین اجتماعی روسیه سپس به نرخ بالای مرگ و میر در روسیه به عنوان تهدید جدی اجتماعی فرا روی کشورش اشاره کرده و افزود: در سال های دهه 1990میلادی این مسئله برای روسیه نگران کننده بود، زیرا جمعیت کشور رشد منفی داشت، اما با برنامه های دولت از سال 2005 میانگین عمر مردم در این کشور افزایش یافت.

توپیلین با بیان اینکه امسال برای نخستین بار در روسیه میزان موالید بیش از مرگ و میر بوده است، اظهار داشت: چنین دستاوردی باعث افتخار ما است و این شاخص از بسیاری از شاخص های کشورهای اروپایی بهتر است.

وی همچنین از بیکاری به عنوان معضل دیگر اجتماعی روسیه اشاره کرد و گفت: در سال 2009 که بحران اقتصادی جهان را در برگرفت سطح بیکاری در روسیه به 9 درصد رسید و در حال حاضر به 5 درصد کاهش یافته است.

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه جمهوری اسلامی ایران هم در این دیدار، گفت: امیدوارم کنفرانس بین المللی کار شایسته بر تمام کشورها از جمله ایران و روسیه تاثیرات مثبتی داشته باشد.

وی افزود: از اینکه روسیه اقتصاد شکوفایی دارد خوشحالیم و شاهد هستیم که این کشور قوانین خوبی در رابطه با کار و کارفرما و حمایت های اجتماعی وضع کرده و تجارب خوبی در این زمینه به دست آورده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه وضعیت کشور ما در این زمینه تا اندازه زیادی به وضعیت روسیه شباهت دارد، اظهار داشت: وضعیت اقتصادی ما هم به سرعت رو به توسعه می رود و در بسیاری عرصه ها به پیشرفت هایی دست می یابیم.

شیخ الاسلامی گفت: شرایط همسایگی و دوستی دیرینه ایران و روسیه هم بر اشتراکات دو کشور افزوده است. ما حتی در بسیاری از موضوعات مطرح در عرصه بین المللی مواضع مشترک داریم، به همین جهت فکر می کنم ظرفیت همکاری های دو کشور بسیار بالا است.

وی سپس به دیدار خود با آندره ایسایف، رئیس کمیسیون امور اجتماعی دومای روسیه اشاره و اظهار داشت: در این دیدار تاکید کردیم که دو کشور در عرصه بین المللی اشتراکات فراوان داشته و فرصت های همکاری مشترک و نیز تهدیدهای مشترک فراروی خود دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه کشورمان با بیان اینکه بدخواهان ما و شما از توسعه روابط دو کشور ناخرسند هستند، گفت: آنها خیر و منفعت ایران و روسیه را نمی خواهند.

شیخ الاسلامی با انتقاد از سیاست های استعماری غرب به سرکردگی آمریکا در عرصه بین المللی به ویژه نسبت به کشورهای جهان سوم، گفت: آنها مانع اصلی توسعه کشورها هستند و سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا و دخالت در امور کشورها از جمله مهم ترین تهدیدها است.

وی با بیان اینکه کار شایسته در فضای صلح و امنیت انجام می گیرد، گفت: آیا ممکن است با توسعه جنگ در عرصه بین المللی امیدی به کار شایسته در کشورها داشته باشیم؟ آیا ممکن است با مسلح کردن شورشیان و افراد جنگجو امکان کار شایسته در کشورهای مختلف جهان وجود داشته باشد؟

وزیر تعاون، کار و رفاه، اضافه کرد: آیا در شرایطی که تروریست ها به کشتار مردم می پردازند و دولت های غربی و متحدان منطقه ای آنها حمایت می کنند کار شایسته انجام می شود؟ نه فقط ایران و روسیه، بلکه بسیاری از کشورهای جهان از شرارت های آمریکا مصون نیستند. باید از حقوق خود دفاع کنیم و با همکاری در سطح جهانی و ایجاد فضای عادلانه برای همه کشورها، امکان کار شایسته فراهم می شود.



وی با بیان اینکه روابط سیاسی ایران و روسیه در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد، گفت: در پرتو این فضای مثبت سیاسی، همکاری ها در عرصه های مختلف به ویژه در چارچوب وزارتخانه های کار دو کشور باید گسترش یابد.

در این دیدار دو طرف توافق کردند گروه های کاری تشکیل و در قالب آن کارشناسان به تنظیم سند همکاری دو کشور در زمینه کار و امور اجتماعی پرداخته و برای این منظور 3 ماه مهلت برای کارشناسان دو کشور تعیین کردند.