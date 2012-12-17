  1. فرهنگ و ادب
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

«ملاقات در جنگل بلوط» افهمی میهمان جشنواره داستان انقلاب شد

«ملاقات در جنگل بلوط» افهمی میهمان جشنواره داستان انقلاب شد

جواد افهمی تازه‌ترین رمان خود با عنوان «ملاقات در جنگل بلوط» را برای داوری در اختیار جشنواره داستان انقلاب قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد افهمی رمان‌نویس در خصوص داستانش درباره کودتای 28 مرداد که در قالب پروژه ادبی «روزهای انقلاب» دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری نگاشته گفت: برای داستانی که در همکاری‌ام با دفتر ادبیات کودک و حوزه هنری نوشتم عنوان «ملاقات در جنگل بلوط» را برگزیدم و از آنجا که علی رغم مستند بودن این داستان مایه‌های قدرتمندی از رمان در آن وجود دارد آن را در پنجمین جشنواره داستان انقلاب شرکت دادم.

این نویسنده افزود: وقتی «ملاقات در جنگل بلوط» را برای شرکت در این جشنواره عرضه کردم، مسئولان گزینش آثار با اطمینان آن را پذیرفتند و گفتند که این داستان تمام شرایط را برای شرکت در جشنواره داستان انقلاب دارد.

وی با اشاره به این‌که قرار بود در پروژه ادبی «روزهای انقلاب» دفتر ادبیات کودک و نوجوان آثاری را عرضه کنیم که به طور کامل استناد تاریخی داشته باشند، افزود: وقتی کار نگارش «ملاقات در جنگل بلوط» که با توجه به شرایط واقعه کودتای 28 مرداد نوشته شده به اتمام رسید، دیدم این داستان یک رمان واقعی است و حتی رمان‌تر از آن چیزی است که گاهی با این عنوان نوشته می‌شود.

افهمی ادامه داد: مستند بودن این داستان نه تنها لطمه‌ای به رمان بودن آن نزده بلکه اتفاقا باعث قوام و استحکام آن شده است.

نویسنده «سوران سرد» اظهار کرد: این داستان برای انتشار به سوره مهر سپرده شده و از مدت‌ها پیش قول انتشار آن داده شده و قرار است پس از اولویت بندی‌های مرسوم به انتشار برسد.

کد مطلب 1768628

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