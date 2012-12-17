نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه آزاد ساری گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه انواع ماکت های معماری، طرحهای معماری با عناوین فرهنگسراها، مهمان سرا، مجتمع تجاری و تفریحی و بیمارستان، طرحهای منتخب تحقیقاتی اساتید، کتب تالیف شده توسط اساتید این دانشگاه، موفقیت

های باشگاه پژوهشگران جوان و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد به نمایش گذاشته شده است.



همزمان با برگزاری این نمایشگاه، کارگاه تخصصی با عنوان تحلیل و نقد روند طراحی پروژه های پایان یافته و کارگاه طراحی دست آزاد از کارهای نمایشگاه توسط اساتید گروه معماری برگزار خواهد شد.

در مراسم اختتامیه این نمایشگاه، طرحهای برگزیده نمایشگاه از سوی داوران معرفی و به نفرات برتر هدایایی داده می شود.



این نمایشگاه از امروز به مدت چهار روز برای بازدید علاقمندان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در جاده دریا برپا است.

