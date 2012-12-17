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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه آزاد ساری گشایش یافت

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه آزاد ساری گشایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد ساری، همزمان با هفته پژوهش افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه انواع ماکت های معماری، طرحهای معماری با عناوین فرهنگسراها، مهمان سرا، مجتمع تجاری و تفریحی و بیمارستان، طرحهای منتخب تحقیقاتی اساتید، کتب تالیف شده توسط اساتید این دانشگاه، موفقیت
های باشگاه پژوهشگران جوان و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد به نمایش گذاشته شده است.

همزمان با برگزاری این نمایشگاه، کارگاه تخصصی با عنوان تحلیل و نقد روند طراحی پروژه های پایان یافته و کارگاه طراحی دست آزاد از کارهای نمایشگاه توسط اساتید گروه معماری برگزار خواهد شد.

 در مراسم اختتامیه این نمایشگاه، طرحهای برگزیده نمایشگاه از سوی داوران معرفی و به نفرات برتر هدایایی داده می شود.

این نمایشگاه از امروز به مدت چهار روز برای بازدید علاقمندان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در جاده دریا برپا است.
 

کد مطلب 1768631

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