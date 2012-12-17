نبود صنایع تبدیلی از مشکلات باغداران کردکویی است

اسدالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان کردکوی به عنوان یکی از شهرستانهای پیشرو در زمینه تولید انواع محصولات باغی در غرب استان گلستان محسوب می شود.

رئیس اداره تولیدات گیاهی و دامی شهرستان کردکوی گفت: مرکبات به عنوان قدیمی ترین کشت باغی با بیش از 1700 هکتار از اراضی را به خود اختصاص داده که از این مقدار 1200 هکتار آن بارور و 500 هکتار آن غیر بارور و نونهال است.

موسوی افزود: با توجه به بحث سال آوری در میوه مرکبات و علیرغم شرایط نامناسب اقلیمی در سال گذشته، خوشبختانه وضعیت باردهی در منطقه تقریبا رضایت بخش بوده و کار برداشت این میوه از اوایل آذر شروع و در حال انجام است .

وی اعلام کرد: میانگین یا متوسط عملکرد این محصول بین 18-15 تن متغیر بوده که در سالجاری پیش بینی می شود تولید آن بین 20-18 هزار تن برسد.