ملیحه السادات موسوی مدیر مرکز فرهنگی بانوان قرآن پژوه، در مورد فعالیتهای این مرکز به خبرنگار مهر گفت: مرکز فرهنگی بانوان قرآن پژوه وابسته به مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع) بیش از 10 سال پیش با هدف شناسایی و معرفی بانوان ممتاز قرآنی راه اندازی شد.

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار زنان در خانواده و جامعه تصریح کرد: از آنجا که نقش زنان در خانواده به ویژه تربیت نسل جدید بسیار جدی است و قابل قیاس با نقش مردان در حوزه تربیتی نیست، این مرکز جهت شناسایی زنان فعال در حوزه قرآن راه اندازی شد که در این راستا ضمن معرفی آنان، حمایتهایی جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی و هنری آنان انجام می گیرد.

وی از برگزاری همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه در اواخر دیماه سال جاری خبر داد و افزود: حدود 10 سال است که این همایش با حضور مقامات عالیرتبه کشوری برگزار می شود که دور هفتم نیز با شرکت 4 هزار بانوی فعال قرآنی در حضور مقام معظم رهبری برپا گردید.

مدیر مرکز فرهنگی بانوان قرآن‌پژوه با اشاره به افزایش تعداد بانوان فعال قرآنی در حوزه پژوهش، آموزش، هنر، مدیریت، حفظ، تفسیر، ترجمه و... تأکید کرد: همایش بانوان قرآن‌پژوه امسال نیز همانند سال‌های قبل با همکاری نهاد‌ها و سازمان‌‌های مختلف فرهنگی و قرآنی در تاریخ پنجشنبه 28 دی‌ماه سال جاری مطابق با پنجم ربیع الاول برگزار می‌شود.

ملیحه السادات موسوی افزود: در این همایش از 28 بانوی فعال در عرصه‌های قرآنی تجلیل می‌شود که از این تعداد 8 نفر خارجی، 8 نفر پژوهشگر قرآنی، 8 نفر هنرمند قرآنی و 4 نفر از سایر رشته ها برگزیده می‌شوند.

وی افزود: همچنین هشتمین دوره « جشنواره آثار هنری بانوان قرآنی» نیز همزمان با همایش بین المللی بانوان قرآن‌پژوه برگزار خواهد شد.

وی تأکید کرد: آثار برجسته هنری بانوان قرآنی در کتاب «تصویر جمال» به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر خواهد شد و همچنین در جهت نشر آثار هنری 28 دفتر تدوین می شود.

مدیر مرکز فرهنگی بانوان قرآن‌پژوه از تدوین بانک اطلاعاتی بانوان قرآن‌پژوه به همت این مرکز خبر داد و افزود: بیش از 10 هزار پایان نامه قرآنی بانوان قرآن پژوه در اختیار این مرکز است که سعی خواهد شد این آثار به همراه مقالات آنان در نشریات و تخصصی معرفی و چاپ شود.

«همایش بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه» هر ساله به ابتکار مرکز فرهنگی بانوان قرآن‌پژوه وابسته به مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع) و با همراهی سازمان‌ها و نهادهای قرآنی کشور، جهت تجلیل و تکریم بانوان پژوهشگر و هنرمند در عرصه قرآنی کشور برگزار می‌شود.