برنامه های حرم مطهر رضوی در دهه اول ماه صفر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام جلال حسینی گفت: مراسم ویژه ولادت امام محمدباقر(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام شریعتی تبار و مدیحه سرایی ذاکران اهل بیت(ع) با حضور هزاران زائر و مجاور بارگاه منور رضوی، در رواق بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد.

وی ادامه داد: به مناسبت شهادت حضرت رقیه(ص) در روز سه‌شنبه، بیست و هشتم آذرماه مراسم ویژه‌ای با سخنرانی حجت‌الاسلام شریعتی‌تبار و مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت توسط ذاکران خاندان عصمت و طهارت(ع) از ساعت 17 الی 19 در رواق بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: در سی‌ام آذرماه مقارن با ششم‌ماه صفر، میلاد با سعادت حضرت امام موسی کاظم(ع) نیز مراسم ویژهای از ساعت17 الی19 در رواق بزرگ امام خمینی(ره) با سخنرانی حجت‌الاسلام حسین حسینی به همراه مدیحه‌سرایی ذاکران اهل بیت(ع) برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه فرهنگی سفینه‌النجات ویژه دهه اول ماه صفر در حرم امام رضا(ع) گفت: این مسابقه در شمارگان40 هزار نسخه آماده شده و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به بخش مسابقات اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی و باجه‌های اطلاع‌رسانی و راهنمای زائر جزوات این مسابقه را تهیه کنند.