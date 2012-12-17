سیدامیر کلوری، تهیهکننده و کارگردان مسابقه "رکورد" در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید سری دوم این برنامه خبر داد و گفت: سری اول مسابقه "رکورد" در نوروز 90 پخش شد که جزو پربینندهترین برنامههای نوروزی قرار گرفت و به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخش دوم آن را هم تولید کنیم.
به گفته وی، 2 ماه است که پیشتولید سری دوم "رکورد" به پایان رسیده و در مرحله تدوین است.
این تهیهکننده که ساخت مستند "ذرهبین" را نیز در کارنامه خود دارد، ادامه داد: مسابقه "رکورد 2" شامل 78 آیتم رکوردگیری است که برای ساخت آن در مرحله اول حدود 7 هزار نفر از افراد مختلف ثبتنام کردند و حدود 600 نفر از این افراد به فینال راه پیدا کردند که این 600 نفر در 78 آیتم برنامه حضور یافته و رکوردهای مختلف را ثبت کردند.
وی درباره زمان پخش مسابقه "رکود 2" گفت: قرارست که این مسابقه در نوروز 92 از شبکه سوم سیما روی آنتن برود.
مستند "رکورد 2" کاری از گروه اجتماعی شبکه سوم سیماست. در این مسابقه همه ایرانیان میتوانند در رشتههای مختلف که صاحب رکورد هستند، شرکت کنند.
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