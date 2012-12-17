رئیس جمهوری رومانی نخست وزیر این کشور را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ترایان باسسکو بار دیگر ویکتور پونتا چپگر را بعنوان نخست وزیر این کشور منصوب کرد.

گفته می شود که این اقدام می تواند به پونتا بعنوان رقیب باسسکو این اجازه را بدهد تا با صندوق بین المللی پول برای جلب سرمایه گذاری های جدید در این کشور تعامل داشته باشد.

اعلام انتصاب نخست وزیر رومانی همچنین نگرانی ها در باره ثبات سیاسی این کشور را هم کاهش داد.

پونتا در دوره قبل نخست وزیر خود با باسسکو درگیر بوده است. تحلیلگران بر این باورند که پیروزی مجدد حزب پونتا در انتخابات می‌تواند آغازگر دور جدیدی از تنش‌ها میان وی و باسسکو در رأس قدرت رومانی باشد.

انتخابات پارلمانی در رومانی روز یکشنبه 9 دسامبر در حالی برگزار شد که تحلیلگران سیاسی و نتایج نظرسنجی‌های انجام شده در این کشور، می‌گویند اقتصاد دومین کشور فقیر اتحادیه اروپا، باید به دلیل تنش‌های سیاسی پیش‌رو منتظر ضربات بیشتری باشد.

رویترز می نویسد: از آنجا که این دو سیاستمدار در گذشته با هم درگیر بودند برای همکاری با هم در شرایط خوبی قرار ندارند و روشن نیست که تا چه زمانی همپیمانی آنها طول خواهد کشید.

اتحایه اروپا پونتا را که در ماه جولای تلاشی در راستای اتهام‎زنی به باسسکو کرده بود به باد انتقاد گرفته است.