قهرمان بریتانیایی المپیک از دست دادن با "کیت میدلتون" خودداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که شب گذشته برگزار شد و "دیوید بکهام" و "کیت میدلتون" به عنوان مجریان آن به معرفی نفرات برگزیده می پرداختند، "برادلی ویگینز" دارنده مدال طلای دوچرخه سواری بریتانیا به عنوان شخصیت اول سال 2012 بی بی سی انتخاب شد. "جسیکا اینس" در جایگاه دوم قرار گرفت و "اندی ماری"، دارنده مدال طلای رقابت های تنیس المپیک در جایگاه سوم ایستاد.

همسر شاهزاده ویلیام در این مراسم پس از اینکه جایزه را به اینس اهدا کرد، خواست با وی دست بدهد که دوومیدانی کار زن از انجام آن سر باز زد و این موضوع بر روی رسانه های انگلیسی بازتاب داشته است.