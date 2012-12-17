پایان مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد میان سنگاپور و اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این وزارتخانه با اعلام این خبر افزود: بر اساس این توافقنامه که نخستین توافقنامه تجارت آزاد میان یک کشور جنوب شرق آسیا با اتحادیه اروپا محسوب می شود، دو طرف به مدت 5 سال مالیات از کالاهای وارداتی از طرف مقابل را حذف خواهند کرد.

بر اساس بیانیه وزارت صنعت و تجارت سنگاپور، این کشور که صادرکننده محصولات الکترونیکی، مواد دارویی، مواد شیمیایی و مواد غذایی فرآوری شده به اروپاست از این توافقنامه منافع زیادی کسب خواهد کرد.

همچنین دو طرف توافق کردند دسترسی به بازارهای خدماتی از جمله در بخش های بازرگانی و مالی، محیط زیستی و حمل و نقل دریایی را تسهیل کنند.

