  1. عناوین کل
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

باصدور بیانیه ای اعلام شد؛

پایان مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد میان سنگاپور و اتحادیه اروپا

پایان مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد میان سنگاپور و اتحادیه اروپا

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزارت صنعت و تجارت سنگاپور اعلام کرد مذاکرات مربوط به توافقنامه تجارت آزاد میان سنگاپور و اتحادیه اروپا پایان یافت و پس از طی مراحل قانونی به امضای مقامات دو کشور خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این وزارتخانه با اعلام این خبر افزود: بر اساس این توافقنامه که نخستین توافقنامه تجارت آزاد میان یک کشور جنوب شرق آسیا با اتحادیه اروپا محسوب می شود، دو طرف به مدت 5 سال مالیات از کالاهای وارداتی از طرف مقابل را حذف خواهند کرد.

بر اساس بیانیه وزارت صنعت و تجارت سنگاپور، این کشور که صادرکننده محصولات الکترونیکی، مواد دارویی، مواد شیمیایی و مواد غذایی فرآوری شده به اروپاست از این توافقنامه منافع زیادی کسب خواهد کرد.

همچنین دو طرف توافق کردند دسترسی به بازارهای خدماتی از جمله در بخش های بازرگانی و مالی، محیط زیستی و حمل و نقل دریایی را تسهیل کنند.
 

کد مطلب 1768655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید