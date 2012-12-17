میزان اعتبارات مشاغل خانگی جوابگوی نیاز مردم شهرضا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر محمدی ظهردوشنبه با بیان این مطلب در نشست کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان شهرضا اظهار داشت: بر اساس آمار و اطلاعات موجود میزان تسهیلات توسعه بخش کشاورزی و گلخانه‌ای شهرضا در سال جاری رقمی در حدود 270 میلیارد ریال است.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های مدون کار گروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان و پیگیری و تعامل مجموعه مدیران این حوزه، شهرضا رتبه نخست استان اصفهان در زمینه جذب تسهیلات بخش کشاورزی را کسب نموده است.

فرماندار شهرضا با اشاره به لزوم افزایش میزان اعتبارات بخش مشاغل خانگی شهرضا بیان داشت: با وجود اینکه در سال جاری افزایش 50 درصدی اعتبارات بخش مشاغل خانگی را در شهرستان داشته‌ایم، اما باید به این موضوع اذعان کنیم که میزان اعتبار اختصاص یافته جوابگوی نیاز مردم شهرضا نیست.

وی در ادامه با اشاره به تحولات زیر ساختی حوزه صنعت و معدن و تجارت شهرضا با استفاده از تسهیلات بنگاه‌های زود بازده گفت: از مجموع 371 مورد تسهیلات ارائه شده در این بخش در سطح شهرستان ، دو مورد با مشکل مواجه شده است و بر این اساس زمینه ایجاد اشتغال افراد زیادی مهیا شده است.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه برجسته بانک‌ها در راستای ارائه شایسته تسهیلات در حوزه‌های مختلف گفت: در حال حاضر تعامل مناسبی بین مجموعه ادارات و بانک‌ها عامل شهرستان در فرآیند ارائه تسهیلات وجود دارد که زمینه دست یابی به اهداف تدوین شده را مهیا کرده است.

وی اضافه کرد: از مجموعه دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم که با نظارت و ارزیابی مداوم دریافت کنندگان تسهیلات زمینه تحقق اهداف بنیادین در حوزه اشتغال شهرستان را ایجاد کنند.

بسیاری از مشاغل خانگی جزو مشاغل پایدار است

در ادامه این نشست رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا طی سخنانی با تشریح عملکرد این اداره در زمینه جذب اعتبارات بخش مشاغل خانگی گفت: بر اساس مطالعات انجام گرفته این اداره بالاترین میزان جذب اعتبارات بخش مشاغل خانگی را در سطح شهرستان به خود اختصاص داده است.

محمد جواد بگی ادامه داد: طی ارزیابی‌های انجام گرفته بسیاری از مشاغل خانگی ایجاد شده جزو مشاغل پایدار است و بر این اساس انتظار داریم که میزان تسهیلات این بخش در سال جاری افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به عملکرد درخشان بخش صنعت و معدن شهرضا در زمینه به‌کارگیری تسهیلات اختصاص یافته، بیان داشت:در بررسی‌هایی که از وضعیت دریافت کنندگان تسهیلات بخش صنعت و معدن شهرضا انجام گرفت میزان انحراف این مجموعه نیم درصد بود که بیانگر تدوین سیاست گزاری صحیح در این حوزه بوده است.