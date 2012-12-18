  1. عناوین کل
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۹:۱۱

نیشابوری به مهر مطرح کرد:

تخصیص اعتبارات لازم برای اتمام ورزشگاه میانرود در حال پیگیری است

تخصیص اعتبارات لازم برای اتمام ورزشگاه میانرود در حال پیگیری است

شیراز- خبرگزاری مهر: معاون فنی و مهندسی اداره ورزش و جوانان فارس گفت: در شرایط کنونی اصلی ترین مشکل ورزشگاه میانرود اعتبارات است که این موضوع از طریق استاندار فارس و مدیرکل ورزش و جوانان استان در حال پیگیری است

حمید رضا نیشابوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پیگیری های انجام شده قرار است به زودی مبلغی از  اعتبارات ورزشگاه میانرود به حساب واریزشود.

وی بیان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده در اردیبهشت ماه سال جاری ورزشگاه میانرود جزء پروژه های مهر ماندگار قرار گرفت و قرار شد بعد از واریز ملبغ 18 میلیارد تومان برای اتمام آن ورزشگاه در اواخر بهمن ما ویا اوایل اسفند ماه تحویل داده شود.

معاون فنی و مهندسی اداره ورزش و جوانان فارس ادامه داد: متاسفانه تاکنون مبالغی که قول داده شده بود به حساب واریز نشده و به همین دلیل این طرح فقط 71 درصد پیشرفت کار داشته که این موضوع باعث شدزمان افتتاح ورزشگاه میانرود به تعویق بیافتد.

نیشابوری تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت بازار برای اتمام ورزشگاه میانرود به 23 میلیارد تومان پول احتیاج است که  درصورت تامین اعتبار ورزشگاه میانرود برای تحویل نهایی آن به بیش از 9 ماه زمان نیاز است.

وی همچنین عنوان کرد:  روند فعالیت های ورزشگاه میانرود شیراز اصلا راضی کننده نیست زیرا داشتن ورزشگاهی مناسب برای استان فارس ضروری است از اینرو مسئولان باید برای انجام هرچه سریع تر این طرح مهر ماندگار تلاش کنند.

کد مطلب 1768658

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید