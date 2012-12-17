حوزویان و دانشگاهیان اتحاد داشته باشند/ احراز رتبه تک رقمی در فناوری پیشرفته

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مخبر دزفولی در همایش سیاستگذاری علم و فناوری در دانشگاه اسلامی، با اشاره به روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: امروز بعد از سی و سه سال از شهادت دکتر مفتح در دانشکده الهیات دانشگاه تهران، باید به این سوال پاسخ داده شود که اگر معنای وحدت را یکی شدن این دو مجموعه بدانیم، این کار تا چه حد مقدور و مطلوب است؟
وی تصریح کرد: امروز باید حوزویان و دانشگاهیان برای استقلال و پیشرفت کشور، رفع نیازهای جامعه، رهایی تحت سلطه از زیر یوغ استکبار اتحاد داشته باشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: از شهادت دکتر مفتح در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تا شهادت دانشمندان هستهای، نشان میدهد که این اتحاد ایجاد شده است و به همین علت دشمنی که خواهان اختلاف و افتراق بین این دو نهاد است دست به ترور میزند.
باید توجه کنیم که چه هزینههایی برای اتحاد حوزه و دانشگاه پرداخته شده است
وی خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم که چه هزینههایی برای اتحاد حوزه و دانشگاه پرداخته شده و این دو نهاد مقدس برای ترویج علم الهی که نور است، چه وظایفی دارند.
مخبر دزفولی با اشاره به سیاستگذاریهای انجام شده در بخش علم و فناوری گفت: روزی که بعد از انقلاب فرهنگی، نیروهای انقلابی دانشگاهها را از اتاق جنگ به محل علمآموزی تبدیل کردند و به معنای واقعی کلمه سرمایه چندانی نداشتیم.
وی افزود: ما امروز از قریب به 4 هزار عضو هیئت علمی دانشگاه در ابتدای انقلاب اسلامی، به 60 هزار عضو هیئت علمی تمام وقت در کشور رسیدهایم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در حوزه تحصیلات تکمیلی که عمدتا بر علوم پزشکی متمرکز بود، ما در اکثر قریب به اتفاق رشتهها تا عالیترین حد تحصیلات تکمیلی داریم.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: ما از تعداد قریب به 400 مقاله نمایه شده بینالمللی در ابتدای انقلاب اسلامی، امروز به تعداد 21 هزار مقاله بینالمللی در سال فعلی رسیدهایم.
وی افزود: در فناوریهای پیشرفته مانند نانوفناوری، زیستفناوری، کشورمان در حال احراز یک رتبه تک رقمی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: با توجه به این پیشرفتها، در سال 1378 مقام معظم رهبری موضوع جنبش نرمافزاری را مطرح فرمودند و در سال 1385معظمله موضوع نقشه جامع علمی را برای سیاستگذاری کلان در علم و فناوری با توجه به سند چشم انداز بیست ساله مطرح فرمودند.
باید به جایی برسیم که زبان فارسی، به زبان علم در جهان تبدیل شود
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با هدفگذاری انجام شده، ما باید به جایی برسیم که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب زبان فارسی مانند قرنهای نخستین تمدن اسلامی به زبان علم در جهان تبدیل شود و هر کسی بخواهد از آخرین دستاوردهای علمی مطلع شود، مجبور شود تا زبان فارسی بیاموزد.
وی افزود: امروز باید دانشمندان ایرانی باور کنند که زبان فارسی علاوه بر آن که تقویت کننده وحدت ملی است، باید در چند دهه آینده زبان علم و دانش در جهان باشد.
اگر نگاه الهی به علم در دانشگاهها جریان یابد، میتوانیم بگویم که دانشگاه اسلامی است
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در پایان نیز گفت: اگر نگاه الهی به علم یعنی نگاهی که علم را نور میداند، در دانشگاههای ما جریان یابد، آن موقع میتوانیم بگوییم که دانشگاه اسلامی است.
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