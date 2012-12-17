شانزدهمین جشنواره قصه گویی خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره اظهارکرد:در این جشنواره 25 مربی کانونی و 17 قصه گوی آزاد در دو بخش حضوری و صوتی با محورهای دینی، تربیتی، آموزه‌های اخلاقی و هویت ملی شرکت کرده اند.

عبدالرضا صمدی با بیان اینکه قصه ‌گویان آزاد استقبال خوبی از جشنواره قصه گویی داشته اند، ادامه داد: در مرحله نخست 48 قصه گوی آزاد برای حضور در جشنواره ثبت نام کردند که 17 نفر به مرحله استانی راه یافتند.

وی با بیان اینکه نفرات برگزیده در جشنواره استانی قصه گویی به جشنواره منطقه ای اعزام می شوند، تصریح کرد: جشنواره منطقه ای قصه گویی با حضور استانهای قم، مازندران، قزوین، خوزستان، چهار محال بختیاری و آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی بهمن ماه امسال در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گفته وی سه مربی برگزیده کانون پرورش فکری خراسان جنوبی برای شرکت در این مسابقات انتخاب خواهند شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گسترش فرهنگ قصه گویی در کشور، تبادل تجربه میان قصه‌ گویان، تولید متون مناسب قصه گویی را از اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.